‘Sabemos dónde conducen las intervenciones’: Sheinbaum cuestiona interés legítimo de EU en temas de México

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el interés de Estados Unidos en México y denunció que hay intervencionismo operando.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó duros cuestionamientos al gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, respecto a las acusaciones del Departamento de Justicia en contra de Rubén Rocha Moya y otros políticos, funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. La historia de México sabe dónde conduce ese camino. Las intervenciones nunca han dejado justicia y bienestar para los pueblos”, apuntó Sheinbauma Pardo.

Desde el Monumento a la Revolución, arropada por las bases morenistas y funcionarios de gobierno, la mandataria federal sostuvo que es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición de Estados Unidos para autoridades electas.

“Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral. Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima. ¿Es realmente un interés legítimo por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026. ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie", cuestionó Sheinbaum.

Sheinbaum sube el tono hacia EU

Sheinbaum, que en 2024 se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia del país, con cerca de 33 millones de votos, subió el tono respecto a las presiones de la administración Trump.

“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no. Cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo les corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación. Estamos hablando de injerencia. Y México, que se oiga, claro, que se oiga fuerte, no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano”, subrayó presidenta.

Claudia Sheinbaum también denunció campañas mediáticas de desinformación en redes sociales.

En el último mes, tras la revelación de que agentes de la CIA habrían participado en el desmanteliamiento de un narcolabortaorio en Chihuahua sin el conocimineto del gobierno federal, y después de la acusación contra la administración de Rubén Rocha Moya, Estados Unidos comenzó a lanzar más amenazas a México.

El 12 de mayo, por ejemplo, tanto Terrance Cole, director de la DEA, como Pete Hegseth, secretario de la Defensa de EU, cuestionaron que en México hay más funcionarios poúblicos ligados con el narco.

La administración de Donald Trump ha aumentado las presiones y amenazas contra México en el último mes. (Casa Blanca)

“No cabe duda que los narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos han estado coludidos por años, pero ahora les estamos poniendo atención. Tenemos un presidente que apoya una agenda que pone primero a los estadounidenses”, expresó Terrence Cole.

El jefe del Pentágono dijo que espera que México dé “un paso hacia el frente” para combatir con mayor rigor las organizaciones del narcotráfico y evitar que Estados Unidos intervenga directamente.