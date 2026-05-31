(VIDEOS) Ester Expósito da un ‘baile inolvidable’ con Bad Bunny; Mbappé grita ‘¡Acho, PR!’ en la Casita

La primera noche de Bad Bunny en Madrid reunió a miles de seguidores y a numerosas figuras del entretenimiento, el deporte y la moda en la ya famosa Casita. (Fotos: EFE / Cuartoscuro.com)

¡Vaya que tiraron fotos y videos! La primera fecha de la residencia de Bad Bunny en Madrid dejó momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Durante el arranque de los diez conciertos que Bad Bunny ofrece en el estadio Metropolitano, una de las figuras que más atención acaparó fue Ester Expósito, actriz de Élite, quien formó parte de los invitados que disfrutaron en La Casita.

La actriz española disfrutó del espectáculo junto a otros invitados especiales mientras Bad Bunny interpretaba temas como ‘VeLDÁ' en el segmento central de su presentación.

Bad Bunny inició su histórica residencia en Madrid ante más de 64 mil asistentes en la primera de diez fechas programadas en el estadio Metropolitano. EFE/Alejandro García

Ante más de 64 mil asistentes en la primera noche de la serie de conciertos, el artista puertorriqueño presentó un repertorio centrado en su álbum Debí tirar más fotos, trabajo que obtuvo el Grammy al Álbum del Año y que se convirtió en el primer disco en español en conseguir ese reconocimiento.

“Mi primera noche en Madrid en mucho tiempo y quiero disfrutarla al máximo con ustedes, vamos a hacer que merezca la pena. ¡Si ustedes se van de aquí sin haber perreado no pueden decir que han venido a un concierto de Bad Bunny y yo quiero ver a Madrid perreando!”, dijo el artista durante el espectáculo.

Los invitados a la Casita de Bad Bunny en Madrid

La Casita se ha convertido en uno de los espacios más exclusivos de la gira europea de Bad Bunny. Se trata de un escenario secundario inspirado en una residencia tradicional de Puerto Rico donde el cantante interpreta parte importante del concierto y convive con invitados seleccionados por su equipo.

En la primera fecha madrileña estuvieron presentes personalidades del cine, la moda, la música y el deporte. Entre ellas figuraron:

Ester Expósito

Ana de Armas

María León

Chiara Ferragni

Clara Galle

Martiño Rivas

Jaime Lorente

Marta Ortega

Eugenia Silva

Juana Acosta

Blanca Suárez

Hugo Silva

Paz Vega

Cayetana Guillén Cuervo

Macarena García

Belén Cuesta

Michelle Jenner

Inma Cuesta

Álvaro Morte

También asistieron los futbolistas Kylian Mbappé, Álvaro Carreras, Isi Palazón y Sergio Camello.

El propio Mbappé tuvo participación en uno de los momentos característicos del espectáculo al pronunciar la frase que se ha vuelto tradicional en la gira: “¡Acho, PR es otra cosa!”.

Durante el concierto, Bad Bunny interpretó canciones como ‘Si veo a tu mamá’, ‘Bichiyal’, ‘Safaera’ y ‘Tití me preguntó’ en la Casita. Además, presentó el tema ‘Adivino’ junto a Myke Towers, invitado especial de la noche.

La relación de Mbappé y Ester Expósito

La presencia de Kylian Mbappé en el concierto también llamó la atención debido a su relación con Ester Expósito.

Según la información difundida por ¡Hola!, la actriz y el delantero del Real Madrid mantienen una relación que salió a la luz hace varios meses y que desde entonces ha sido seguida por medios españoles.

Recientemente, la pareja realizó una escapada a Formentera, donde fue vista disfrutando de actividades acuáticas, paseos por la playa y tiempo a bordo de un yate. Antes de ello también habían viajado a París y a Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña.

Aunque ambos asistieron al concierto de Bad Bunny, las imágenes difundidas durante el espectáculo mostraron principalmente a Ester Expósito dentro de la Casita compartiendo espacio con otros invitados del evento y con el propio ‘Conejo malo’.

La residencia histórica de Bad Bunny en Madrid

La serie de conciertos de Bad Bunny en Madrid ya ocupa un lugar destacado dentro de la industria musical en España.

El artista puertorriqueño programó diez actuaciones en el estadio Metropolitano para los días 30 y 31 de mayo, así como el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. En total, se espera la asistencia de unas 640 mil personas.

El artista puertorriqueño presentó un repertorio de casi tres horas con temas de 'Debí tirar más fotos' y algunos de los mayores éxitos de su carrera. EFE/Alejandro García

Hasta la llegada de Shakira en septiembre con doce conciertos en la capital española, ningún artista había reunido suficiente público para emprender una residencia de estas dimensiones en Madrid.

La gira está respaldada por el éxito de Debí tirar más fotos, álbum con el que Bad Bunny consiguió un hito histórico al convertirse en el primer disco en español reconocido con el Grammy al Álbum del Año.

“Este show se trata de disfrutar las cosas pequeñas de la vida como cantar, bailar, sudar, reír y pasarlo bien. Ustedes son los únicos y únicas con el poder de convertir esto en un día mágico que no olvidemos nunca. ¡Madrid, canta y ama sin miedo!”, expresó el cantante ante el público.

La residencia también marca el regreso de Bad Bunny a España después de varios años sin realizar una gira en el país. Durante casi tres horas de espectáculo interpretó más de treinta canciones, incluyendo ‘La mudanza’, ‘Callaíta’, ‘Weltita’, ‘Baile inolvidable’, ‘Nuevayol’, ‘Ojitos lindos’, ‘La canción’, ‘Dákiti’, ‘El apagón’, ‘DtMF’ y ‘EoO’.

Con información de EFE.