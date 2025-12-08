‘Dime, ¿esto es lo que tú quería’?’: El posible setlist de los conciertos de Bad Bunny en México

Este es el posible setlist de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP. (Foto: EFE/Freepik)

‘Dime, dime, ¿esto es lo que tú quería?’: Los conciertos de Bad Bunny en México están a la vuelta de la esquina y este es el posible setlist de las canciones para sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

El ‘Conejo malo’ divide su espectáculo en tres fases, debido a que se traslada a la zona de La Casita (ubicada en general B) para cantar algunos de sus temas y posteriormente regresar al escenario principal.

Bad Bunny tiene 8 conciertos en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Ocesa/EFE)

¿Cuál es el setlist de los conciertos de Bad Bunny en México? Esto sabemos

Los setlists de los conciertos dentro de una gira, como en el caso de Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny, en ocasiones tienen variaciones entre presentaciones o al depender del país que visiten.

Tenemos el ejemplo reciente de los shows de Dua Lipa, donde interpretó temas como ‘Bésame Mucho’ y ‘Amor prohibido’ en diferentes fechas.

En el caso del intérprete de ‘Ojitos Lindos’ no se tiene confirmada la listas de canciones para sus espectáculos, pero se cuenta con la referencia del concierto de Bad Bunny más reciente, que fue el pasado 6 de diciembre en República Dominicana, donde tuvo algunos invitados.

El orden de los temas fue el siguiente (y se confirmó 'La Casita’ como un segundo escenario):

Primera parte: Escenario principal

‘LA MuDANZA’

‘Callaíta’ (versión en salsa)

‘PIToRRO DE COCO’

‘WELTiTA’ (con Chuwi)

‘TURiSTA’

‘BAILE INoLVIDABLE’

‘NUEVAYoL’

Interludio (con la participación del personaje Concho)

Segunda parte: Escenario ‘La Casita’

‘VeLDÁ’

‘Tití me preguntó’

‘Neverita’

‘Si veo a tu mamá’ (versión techno)

‘VOY A LLeVARTE PA PR’

‘Me porto bonito’

‘Bichiyal’

‘Yo perreo sola’

‘Efecto’

‘Safaera’

‘Diles’

‘MONACO’

‘Te deseo lo mejor’

(Canción sorpresa)

‘CAFé CON RON’

‘Ábreme paso’

Tercera parte: Escenario principal

Jacobo Morales Interludio

‘Ojitos lindos’

‘La canción’

‘KLOuFRENS’

‘BOKeTE’

‘DÁKITI’

‘Tarot’

‘No me conoce’

‘CÓMO SE SIENTE’ (Remix)

‘El apagón’

‘DtMF’

‘EoO’

Bad Bunny lleva 'La Casita' a su gira 'Debí Tirar más fotos'. (Foto: EFE)

¿Cómo solicitar reembolso para los boletos de Bad Bunny?

Recientemente, Ocesa informó que el mapa de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros sufrió la modificación por la apertura de la zona ‘Los Vecinos’ y de ‘La Casita’ en General B.

Ante esto, distintos usuarios que adquirieron boletos en el área frente al escenario se disgustaron y comenzaron a quejarse en redes sociales.

Como reacción, Ocesa detalló que pueden solicitar el reembolso del 100% del costo de las entradas para las zonas General A y Pits.

“Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ de Bad Bunny pueden generar dudas, queremos que sepan lo más importante es la experiencia de cada fan junto a su artista favorito”.

El proceso para la cancelación de la compra únicamente es hasta el 9 de diciembre a través de la plataforma de Ticketmaster, donde se habilitó la opción del reembolso a través del botón “ayuda”.

¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros?

Las fechas confirmadas de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros son las siguientes: