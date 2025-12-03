¡Pa’ que ‘tires’ fotos en Instagram! ¿Dónde está el spot del sapo concho de Bad Bunny en CDMX?

Comenzó la parafernalia relacionada a los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP, que abrió la sección ‘Los Vecinos’ días antes de la llegada del artista puertorriqueño.

Y aunque algunos piden reembolsos por el montaje de ‘La Casita’, otros están emocionados y seguramente irán a tomarse fotos en el nuevo ‘spot’ para fotos, el cual tiene como protagonista al sapo concho de Bad Bunny, un animal endémico de Puerto Rico y que es la imagen del artista en su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Ubicación del spot para tomarte fotos con el sapo concho de Bad Bunny

Por medio de redes sociales, se difundieron fotos de una artista que estaba ultimando detalles para la finalización de un mural en la calle, en el que destaca el sapo concho, la imagen de referencia actual de Bad Bunny.

Este se encuentra en la esquina de las calles Giotto y Van Ostade en la colonia Alfonso XIII en la alcaldía Álvaro Obregón de la capital del país.

Para llegar en transporte público, puedes llegar al Metro Observatorio o Tacubaya y tomar un autobús que te acerque a la zona. O bien, si no tienes problemas con caminar un poco más, puedes ‘caerle’ desde el Metro Mixcoac.

El sapo concho: La imagen que puso de moda Bad Bunny

Bad Bunny convirtió al sapo concho en un auténtico símbolo de identidad. Se trata de una especie originaria de Puerto Rico que está en peligro de extinción. Para darle visibilidad a la situación, el cantante lo convirtió en una figura y provocó un fenómeno similar a de los muñecos Labubus.

Y es que el cantante vendió mediante su sitio web, por $35 USD, figuras del sapo concho con diferentes caracterizaciones de la cultura boricua (un boxeador, un beisbolista, un baloncestista, un jíbaro, un músico, un futbolista y un cafetero), las cuales se terminaron rápidamente.

El sapo concho (Peltophryne lemur) se creía extinto y en os años 70 fue redescubierto; sin embargo, su hábitat natural, el Bosque Seco de Guánica (Tamarindo), está amenazada por el cambio climático.

El caso fue rescatado por el ‘Conejo Malo’ en su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, pues éste protagonizó algunos clips en redes sociales. Y aunque fue confundido, el artista aclaró: “El protagonista de mi álbum no es un coquí, es el sapo concho, una especie en peligro de extinción de Puerto Rico”.

De acuerdo con la agencia AP, la presencia de de este sapo como parte de la identidad visual de Bad Bunny ga provocado que los turistas en Puerto Rico pregunten dónde ver al sapo concho real. Este animal, sin embargo, es muy difícil de avistar incluso en su hábitat natural.

Durante la residencia No me quiero ir de aquí de Bad Bunny en San Juan (Puerto Rico), reportaron, se calculó una derrama cercana a los 200 millones de dólares para la isla, con una suma de 48,000 noches de hotel reservadas y un aumento de 42% en alquileres a corto plazo como la plataforma AirBnB.