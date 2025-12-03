Spotify Wrapped 2025: PASO a PASO para ver tu recuento musical y TODAS las novedades

Llegó uno de los momentos más esperados del año para todos esos melómanos que usan plataformas de streaming musical: Spotify Wrapped salió este 3 de diciembre y ya puedes ver tu recuento personalizado del año.

Además, en esta ocasión tiene una función especial, con la que puedes hacer una lista de reproducción entre tú y tus amigos; algo como una Jam, pero utilizando la música de su Wrapped.

Si quieres conocer los géneros musicales que más escuchaste en el año, a tus artistas predilectos e incluso recibir un saludo de alguno de los cantantes que más se reprodujo en tu ‘Spoty’, te compartimos cómo hacerlo.

¿Qué es Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped es un recuento que hace año con año la plataforma de streaming musical para que conozcas todo lo que escuchaste en la plataforma durante los meses anteriores: tus canciones, artistas y géneros favoritos, incluso el total de minutos que pasaste escuchando.

Es como una especie de ‘fotografía sonora’ que Spotify produce cada fin de año, pues resume de forma visual y atractiva los datos más relevantes sobre tu forma de escuchar música desde la plataforma.

Este resumen sirve tanto para usuarios comunes como para creadores de contenido. Si eres artista, podcaster o productor, Wrapped también ofrece una versión con estadísticas de tu contenido: cuántas veces fue reproducido, desde dónde y otros datos significativos.

Muchos lo usan para cerrar el año, compartir sus playlists del año en redes sociales, recordar sus descubrimientos musicales o simplemente presumir sus gustos.

¿Qué puedo ver en mi Spotify Wrapped 2025?

Al entrar en la sección de Wrapped, la plataforma te muestra algunos datos y estadísticas que pueden ser relevantes para ti como escucha, por ejemplo:

Minutos que escuchaste música en el año

en el año Géneros principales

Edad sonora (esto dependerá de la época en la que salen tus canciones y artistas más escuchados)

(esto dependerá de la época en la que salen tus canciones y artistas más escuchados) Canción más escuchada en el año

en el año Top 5 de canciones principales

principales Álbum musical más oído

más oído Álbumes principales

Maratón del artista principal (cuántos cantantes y grupos escuchaste, y los 5 más sonados)

(cuántos cantantes y grupos escuchaste, y los 5 más sonados) Quién fue tu artista más escuchado

Top 5 de artistas más escuchados en la plataforma

más escuchados en la plataforma Club musical (de acuerdo con ciertos criterios de la plataforma, te muestra la tendencia musical; es muy similar al estado anímico de las melodías y letras).

Spotify Wrapped 2025 te muestra distintas tendencias personalizadas sobre tus gustos musicales. (Captura de pantalla Spotify)

Guía para ver mi Spotify Wrapped 2025

Ahora que sabes qué es lo que puedes encontrar este año, te compartimos un paso a paso para conocer tu Spotify Wrapped 2025 y que lo puedas presumir en redes sociales, al igual que muchos de tus amigos.

Toma en cuenta que esto lo puedes hacer únicamente desde la aplicación para teléfono; en la de computadora solo te permite conocer las 100 canciones que más escuchaste en el año.

Dentro de la aplicación de Spotify, en la parte superior, aparece la sección de ‘Wrapped’, ahí debes darle clic y te lleva al sitio en el que encuentras todo lo relacionado con el recuento anual por secciones, aunque si quieres visualizarlo completo, te sale en medio de la pantalla ‘Tu Wrapped 2025′.

Spotify Wrapped 2025 está disponible solo en la aplicación para celular. (Captura de pantalla Spotify)

Ahí se irán desglosando todos los datos recogidos por la plataforma y te los mostrará a modo de ‘historias’, como las de Instagram o Facebook, aunque para estas debes deslizar hacia arriba.

Existe la opción de compartir en tus redes sociales, para que los demás conozcan tus gustos musicales y tú conocer los de tus amigos.

¿Qué hago si no me sale mi Spotify Wrapped?

En caso de que aún no te aparezca esta opción, lo más probable es que necesites actualizar tu aplicación, pues el recuento ya está disponible para todos los usuarios.

‘Wrapped Party’: la nueva función de Spotify Wrapped 2025

En esta edición, Spotify agregó una opción llamada ‘Wrapped Party’, con la que puedes armar una lista de reproducción musical hasta con 9 amigos (10 personas incluido tú) utilizando lo más escuchado de cada uno.

Wrapped Party es una nueva función de Spotify. (Captura de pantalla Spotify)

¿Cómo hacer una Wrapped Party?

Para esto tienes que llegar hasta el final de tu recuento anual en la plataforma y te dará la opción de armar tu propia ‘party’ o unirte a alguna disponible.

Puedes ponerle tu nombre de usuario, crearla e invitar a través de un link o mensaje directo en Spotify a tus amigos para que se unan y pongan su música favorita.

Con esta opción, la intención de Spotify es que la música se convierta en un punto de unión entre las personas y sus conocidos. ¿Ya conoces tu Wrapped de este año?