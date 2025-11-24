(VIDEO) ‘Ay, Samuelito’: Gobernador de NL se sube al escenario en concierto de Alicia Villarreal

Samuel García subió al escenario para bailar en la presentación de Alicia Villarreal en Nuevo León. (Foto: Cuartoscuro)

‘Bailamos y bailamos hasta cansarnos’: Samuel García y Mariana Rodríguez acudieron al concierto de Alicia Villarreal, donde subieron al escenario para ‘mover el esqueleto’ al ritmo de ‘Ay! Papacito’.

Los videos del momento se difundieron en redes sociales, pero fue Rodríguez Cantú quien hizo una publicación en su cuenta de Instagram.

Primero, Mariana no quería salir al escenario en compañía del gobernador de Nuevo León, pero al final se animó a bailar una de las canciones más populares de Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal tuvo un concierto en Nuevo León durante el Macrofest 2025. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

La presentación de la intérprete de ‘Y te aprovechas’ fue durante el evento del Macrofest 2025, que fue gratuito y se realizó en el Parque Acero, en Monterrey, el pasado domingo 23 de noviembre.

No es la primera vez que el político mexicano baila ‘Ay! Papacito’, pues anteriormente estuvo en un evento social en el municipio de García, donde comenzó a escucharse esta canción y la reacción de Samuel García fue bailar al ritmo del tema.

En aquella ocasión fue acompañado no solo por su esposa Mariana Rodríguez, también bailaron junto a él algunas de las personas que acudieron al evento.

¿Cómo fue la presentación de Alicia Villarreal en el Macrofest 2025?

No solo el baile de Samuel García fue lo más destacado durante el concierto de Alicia Villarreal en Monterrey, pues la cantante de regional mexicano detuvo su presentación por problemas de audio y envió un mensaje que fue entendido como indirectas a su expareja Cruz Martínez.

“A ver, debo decir algo, ¿me escuchan? (...) Quiero aprovechar para que sepan ustedes lo que vivo públicamente en la actualidad, todos pasamos por nuevas circunstancias y estas modifican quienes somos, pero no importa lo ocurrido, sino en lo que te conviertes".

El mensaje de la ‘Güerita Consentida’ finalizó con la siguiente frase “Hoy, gracias a ti, soy mejor que tú”.

¿Cuál es la historia de ‘Ay! Papacito’, uno de los mayores éxitos de Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal contó que la historia en la cual se inspiró la canción ‘Ay! Papacito’ es de sus primeras citas con su expareja Cruz Martínez.

El productor musical aceptó una invitación de la cantante de regional mexicano a Monterrey, donde fueron a cenar y luego a bailar.

“Me dijo ‘sí’, no lo conocía muy bien, pero fuimos como amigos, yo manejé, él iba asustado, pero cuando llegamos lo llevé a uno de los antros más padres”, contó la artista en una entrevista con Yordi Rosado.

De acuerdo con ella, todo lo vivido durante esa cita con Cruz Martínez la plasmó en la canción ‘Ay! Papacito’.

“Exactamente, eso pasó, nuestra primera cita, para demostrarle que Monterrey no era aburrido, nos subimos a tocar con la banda, nos pusimos borrachos, bailamos (...) Me dijo le daba miedo quedarse en un hotel, entonces me pidió quedarse conmigo (...) ya cuando terminó la fiesta, pues se quedó en mi casa, ya ni modo”.