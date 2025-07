¿Trae ‘torta’? Mariana Rodríguez y Samuel García presentan a Isabel, su segunda bebé arcoíris

La encargada del DIF-Capullos, Mariana Rodríguez Cantú, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartieron a través de redes sociales el nacimiento de su segunda bebé arcoíris.

Fiel a su estilo, Rodríguez y García publicaron fotografías y videos para actualizar a sus seguidores sobre la llegada de su segunda hija. Aproximadamente a las 20:00 horas del sábado, ambos difundieron una fotografía desde el hospital con el mensaje: “Listos para recibirte, Isabel”.

Fue hasta la mañana de este sábado cuando hicieron oficial el nacimiento de su segunda hija. Ambos compartieron una grabación donde se observa a los familiares de ambas familias en la sala de espera de un hospital privado, en el cual fue atendida Rodríguez Cantú.

“¡Bienvenida, mi niña hermosa! Te esperamos con los brazos abiertos y ya llegaste. A tu manera, a tus tiempos y perfecta”, escribieron en sus redes sociales los padres.

¿Cuándo anunciaron Mariana Rodríguez y Samuel García su embarazo?

El 17 de enero, Samuel García y Mariana Rodríguez compartieron en redes sociales su embarazo, después de casi dos años del nacimiento de Mariel, su primera hija.

“Los más felices porque viene otra bendición en camino. Te esperamos con mucha ilusión, bebé”, escribió la empresaria en la descripción de una fotografía publicada en Instagram, donde Mariel sostiene un ultrasonido.

Isabel es una bebé arcoíris, es decir, antes de este embarazo la madre sufrió un aborto involuntario, lo cual también ocurrió con Mariel.

Bebés arcoíris de Mariana Rodríguez

La primera hija de la pareja, Mariel, nació después de cuatro embarazos fallidos, el primero de ellos en 2020. Por ello, la pequeña de apenas dos años se considera una bebé arcoíris.

“Platiqué la primera vez, pero no las otras tres, porque me presto a que ‘invento el embarazo por un tema político’, y no quería llamar la atención, no era mi intención. Fue una pérdida muy personal; sí le contaba a mi mamá, pero ni siquiera a mis amigas”, comentó Rodríguez a Aislinn Derbez en el pódcast La Magia del Caos.

A mediados de 2024, la encargada del DIF-Capullos compartió en redes sociales que sufrió una quinta pérdida.

“Duele como si fuera la primera vez. Tengo cinco angelitos en el cielo”, escribió en un emotivo video.

Por ello, el anuncio de su segundo bebé en camino llenó de alegría a la joven pareja, que, junto a su hija Mariel, espera la llegada de un nuevo integrante a la familia.