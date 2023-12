Una historia ‘fosfo, fosfo’: Así se conocieron Samuel García y Mariana Rodríguez por un conejo

“De regreso del TEC en la loma, siempre veía un panorámico de Samuel y yo solo decía ‘qué chulo muchacho’”, comentó influencer Mariana Rodríguez en un video en el que narró la historia de su relación con su esposo, el gobernador constitucional de Nuevo León.

Mariana Rodríguez y Samuel García se han convertido en una de las parejas más populares de la política mexicana, ya que han tenido diferentes momentos en redes sociales que se han viralizado. Destaca el momento en el que, tras un comentario de su esposo, la influencer llamó al color de sus zapatos ‘fosfo fosfo’.

Además de aquellos momentos, en diferentes ocasiones se han apoyado mutuamente en público. Recientemente, Mariana Rodríguez se pronunció en sus redes sobre la decisión de Samuel García de regresar a Nuevo León y dejar las aspiraciones para la candidatura presidencial de 2024.

“Frente en alto... ya vendrán más oportunidades”, señaló Mariana Rodríguez en una historia de Instagram.

Mariana Rodríguez ha presumido su relación con Samuel García por medio de redes sociales. (Foto: Instagram / @marianardzcantu)

¿Cómo se conocieron Mariana Rodríguez y Samuel García?

En un video de su canal de YouTube, Mariana compartió que su primer encuentro con Samuel fue en 2015, cuando se fue de vacaciones con su familia a Vallarta. En aquel tiempo, García formó parte de las elecciones para diputado local en Nuevo León.

“Yo me voy todos los años un mes a Vallarta... estaba en la alberca y me llama mi mamá para decirme ‘no sabes quién está aquí abajo’, me dice ‘Samuel García’”, Rodríguez recordó que en un principio no se había acercado al político.

Samuel García y Mariana Rodríguez se conocieron en un viaje familiar. (Foto: Instagram / @marianardzcantu)

Fue gracias a un conejo, que pertenecía a una de las familias que también estaban de vacaciones en Vallarta, que Samuel García le mandó un mensaje a Mariana Rodríguez por medio de Facebook.

“Me llega un ‘inbox’ de Samuel diciendo ‘¿qué onda y ese conejo?’”, la influencer mencionó que por medio de ese primer mensaje comenzaron hablar y hacer planes. Al día siguiente, el gobernador constitucional de Nuevo León invitó a cenar a Mariana:

“En la cena estuvimos platicando un chorro... me dice ‘vamos a comer’ al siguiente día... nos quedamos un chorro de ese día platicando”. Tras su encuentro en Vallarta, Samuel García se regresó a Monterrey; sin embargo, no dejó de platicar con Mariana por medio de las redes sociales.

Entre risas, la influencer aseguró que fue ella la que formalizó su noviazgo con García mientras él estaba en Monterrey: “yo fui la que le llegué a Samuel... fue por teléfono al principio”.

A mediados de enero de 2020, Mariana Rodríguez compartió un video musical en el que reveló la propuesta de matrimonio que le hizo Samuel García. “Un millón de veces sí”, escribió en aquel entonces la influencer.

¿Cómo fue la boda de Mariana Rodríguez y Samuel García?

La pareja se casó en 2018 en una boda que mantuvieron en privado; sin embargo, a mediados de noviembre de 2023 Mariana Rodríguez dio los primeros detalles de la ceremonia en el canal de YouTube de una creadora de contenido conocida como La Chávez.

Rodríguez compartió que su boda civil fue un día antes de que se detectara el primer caso de COVID-19 en San Pedro, Monterrey, y que no tenía planes de cambiar la fecha de su celebración debido a que pensó que la pandemia iba a ser algo momentáneo.

Samuel García y Mariana Rodríguez se casaron en 2022. (Foto: Facebook / @Mariana Rodríguez)

“Yo me negaba a cambiar, a cancelarla o posponerla, decía ‘no, va a ser como la influenza’... Samuel, que iba al Senado y tenía un panorama más nacional e internacional, me dijo ‘ve viendo un plan B’”, aseguró la influencer.

Debido al cierre de actividades por la pandemia de COVID-19, Samuel García tomó la decisión de llamarle a Mariana para adelantar la fecha con una ceremonia privada: “así como todos a puerta cerrada, familia del novio, de la novia y distancia”.

A pesar de que se trató de mantener privada la ceremonia, por una filtración de alguien del coro, algunos medios de comunicación se plantaron afuera del recinto.

“Me caso y cuando íbamos a salir nos dijeron ‘espérense que están todos los medios afuera’... meten la camioneta hasta la entrada de la catedral y salimos tal cual Paris Hilton”, recordó Rodríguez.

Para celebrar su boda, debido a que eran épocas de la pandemia de COVID-19, los recién casados solamente salieron a cenar a uno de los restaurantes del Hotel Live Aqua.

En marzo de este 2023, Samuel García y Mariana Rodríguez le dieron la bienvenida a su primera hija llamada Mariel.