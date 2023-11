¿La neumonía de China se convertirá en pandemia? Esto explica el doctor Alejandro Macías

Una serie de casos de enfermedades respiratorias en China ha causado dudas sobre si esta situación podría generar una nueva pandemia, como lo que ocurrió con el COVID-19.

Este mismo martes, China reportó que no hay razones para preocuparse por el brote de infecciones respiratorias que ocurren en su territorio, pues los casos son causados por patógenos conocidos.

Según las autoridades sanitarias chinas, se trata de una combinación de patógenos. Desde mayo de 2023, han aumentado las consultas médicas ambulatorias así como los ingresos hospitalarios de niñas y niños por casos de neumonía por mycoplasma pneumoniae, que es un tipo de infección bacteriana común causante de neumonía.

Además, desde octubre se han visto más casos de virus respiratorio sincicial (VSR), de adenovirus y del virus de la gripe estacional, indicaron las autoridades chinas.

El doctor mexicano Alejandro Macías, especialista en infecciones, ha explicado si es probable que de alguna manera los casos de influenza, COVID-19, VSR y neumonía por micoplasma sean algo grave.

En un video publicado en redes sociales, el experto dijo que parece posible que la conjunción de estos virus es lo que está causando el aumento de casos de infecciones respiratorias en el país asiático.

“A mí me parece que suena razonable, así pudiera ser, pero eso nos debe recordar que una pandemia (todavía no sabemos si esto lo va a ser, parece que no va a serlo) puede ocurrir en cualquier momento. Y tenemos que aprender las lecciones de las pandemias anteriores. Porque la verdad si esto fuera una nueva pandemia, nos va a tomar muy mal preparados”, apuntó.

Recordó que países como México y otras naciones latinoamericanas no invierten lo suficiente en salud.

Si se tratara de un escenario donde hubiera reportes de una nueva neumonía, con nuevos síntomas que no se ciñen a los patrones habituales de la enfermedad y que se disemina en varias regiones de ese país, ahí hablaríamos de una pandemia, consideró.

“Probablemente la siguiente pandemia va a ser de influenza o de COVID-19″, puntualizó Alejandro Macías.

Si bien lo que se observa ahora en China no parece ser una nueva pandemia, sí es necesario que los países se preparen en términos de reforzar el sector de la salud para poder atender a las personas, indicó el doctor.

NEUMONÍA AMBULANTE EN CHINA:

¿POTENCIAL PANDEMIA?🇨🇳🦠



Una misteriosa neumonía infantil ataca regiones de China: ¿Tiene potencial pandémico? pic.twitter.com/qvdPiQdhDU — Alejandro Macias (@doctormacias) November 27, 2023

¿Qué virus respiratorios circulan actualmente en México?

Apenas el pasado 22 de noviembre, la Secretaría de Salud mexicana emitió un boletín para alertar sobre el incremento de casos de virus respiratorios, especialmente del VSR.

En el informe, la SSA indicó que las entidades donde más hospitalizaciones ha habido por casos de VSR son el Estado de México y la Ciudad de México.Y no se han registrado fallecimientos, según los datos actualizados hasta el 14 de noviembre.

De acuerdo con Salud, en México ha habido casos de otros virus respiratorios (OVR), con un total de 456 casos en el Estado de México y Ciudad de México.

Los casos debido a la temporada de frío, pues se acerca la temporada invernal, son por influenza y otros virus como la Enfermedad Tipo Infuenza (ETI), Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), así como las enfermedades agudas como sinusitis, rinitis, faringitis, amigdalitis, entre otras.