‘Ya vendrán más oportunidades’: Así reaccionó Mariana Rodríguez a la decisión de Samuel García

Mariana Rodríguez reaccionó a la decisión de Samuel García de regresar a sus funciones como gobernador de Nuevo León.

A través de su cuenta de Instagram respondió a algunos comentarios de usuarios quienes la cuestionaron sobre el tema.

“Frente en alto...ya vendrán más oportunidades...y tenemos un gran reto en NL en el 2024 de sacar a TODA la vieja política del estado porque estos diputados que tenemos en el Congreso local no son más que parásitos en la política mexicana”, fue una de sus respuestas.

Mariana Rodríguez señala al PRIAN de ‘negociar’ la gubernatura

Rodríguez explicó la situación y dijo también que “nuestras ganas eran enormes” y añadió que el PRIAN ‘tembló' durante los 9 días de precampaña de Samuel García.

A través de sus redes sociales, Mariana respondió sobre el tema de la decisión que tomó Samuel García. (Instagram)

Destacó también que el gobernador de Nuevo León se posicionó en tercer lugar durante ese tiempo. “Nuestro amor por Nuevo León y compromiso va más allá de una candidatura y no había manera de que pusiéramos el estado en manos de lo que tanto nos ha tocado sacar y combatir”, agregó Mariana Rodríguez.

La influencer también acusó que el PRIAN quiso negociar con posiciones en la fiscalía de la entidad y también con dinero.

¿Qué pasó con Samuel García en Nuevo León?

Samuel García abandonó su precandidatura rumbo a las elecciones presidenciales en 2024 tras reasumir su cargo como gobernador de Nuevo León.

La decisión la tomó luego de que el Congreso local nombró como gobernador interino al vicefiscal, Luis Enrique Orozco.

‘’He reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo y derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República’', anunció el mandatario estatal.

Tan solo unas horas antes, el Congreso local anunció que seguía vigente su licencia para separarse del cargo como gobernador de la entidad.