Samuel García ya no va: ‘He decidido no participar en la contienda electoral’

Luego del caos en Nuevo León, debido a que Samuel García reasumió su cargo como Gobernador la madrugada del sábado 2 de diciembre, este ya se decidió, porque más tarde emitió un acuerdo donde informa que no continuará como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

García Sepúlveda reiteró que regresa a su cargo como gobernador de Nuevo León, luego de que el viernes 1 de diciembre el Congreso local nombró como gobernador interino al vicefiscal, Luis Enrique Orozco.

‘’He reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo y derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República’', informó García.

Explicó que el acuerdo está relacionado con cuestiones de interés social y orden público. No se refirió a lo decidido por el Congreso de Nuevo León, en el sentido de que este ratificó a Luis Enrique Orozco como mandatario interino.

El acuerdo entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico oficial del Estado.

Congreso de NL ratifica licencia de Samuel García

Para aclarar la situación, antes de que Samuel García informara sobre su decisión, el Congreso de Nuevo León anunció que continúa vigente la licencia de este para separarse del cargo como gobernador de la entidad.

“Si el ciudadano Samuel García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral; reitero no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, esta sigue vigente”, dice el comunicado.

Acuerdo de Samuel García.

El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Mauro Guerra, explicó que la suspensión que se había otorgado por el Tribunal Superior de Justicia para dejar sin efecto la licencia de García Sepúlveda quedó sin efecto cuando Luis Enrique Orozco asumió el cargo como gobernador interino.

Luis Enrique Orozco es desairado como gobernador interino

La mañana de este sábado 2 de diciembre, Luis Enrique Orozco fue desairado durante las primeras actividades que efectuó como gobernador interino.

A las 7:00 horas acudió a un campo de Fuerza Civil para llevar a cabo el pase de lista, pero ningún elemento de seguridad atendió.

Alrededor de las 8:30 se trasladó al Palacio de Gobierno para sostener una reunión con secretarios del gabinete, pero nadie acudió e incluso encontró cerrado el palacio.

Con información de Alberto Silva.