Fin de clases de la SEP: ¿Por qué aún puede haber 3 meses de vacaciones? Esto dice la ley

La Secretaría de Educación Pública (SEP) revirtió la propuesta de recortar el ciclo escolar 2025-2026, y este lunes, luego de una reunión de cinco horas con autoridades educativas de los estados, se confirmó que las clases terminan oficialmente el próximo 15 de julio.

Tras una reunión plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), se ratificó que se respetarán los 185 días efectivos de clase y el periodo de seis semanas de vacaciones de verano, tal como se estableció originalmente en el Diario Oficial de la Federación.

Al respecto, el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que la decisión se tomó en unanimidad con los 32 estados del país y destacó que mantener el calendario completo cumple con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum de priviliegiar el derecho a la educación y brindar estabilidad oganizacional a las familias.

Luego de que Mario Delgado anunciara que el calendario sería recortado más de un mes, bajo el argumento de la ola de calor y el Mundial de futbol, la propuesta fue ampliamente criticada, principalmente por las complicaciones para los padres de tener a los niños en casa por más tiempo.

¿Aún pueden recortar el ciclo escolar 2025-2026?

A pesar de la confirmación de que se deberá cubrir competo el calendario escolar vigente, las autoridades educativas indicaron que existe la posibilidad de que cada entidad sea flexible en ajustes en caso de situaciones excepcionales.

Esto porque el artículo 87 de la Ley General de Educación dice que los estados podrán modificar fechas ante contingencias climáticas, como altas temperaturas, o requerimientos logísticos específicos, lo cual incluiría los derivados de la organización del Mundial, siempre que se garantice el cumplimiento de los planes de estudio.

“La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos.

“Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y de conformidad con los lineamientos que expida la Secretaría, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables”, señala el artículo referido.

Tal es el caso de Jalisco, donde las clases serán suspendidas los días que haya los partidos de futbol mundialistas, según dijo el secretario de Educación de la entidad, Juan Carlos Flores Miramontes.

Mario Delgado llamó a padres de familia y maestros a reforzar el acompañamiento escolar en la recta final del ciclo, y manifestó que el CONAEDU seguirá como un espacio de diálogo.