¿En auto o en ‘El Ajolote’? Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes 12 de mayo

El Hoy No Circula aplica para autos con dos distintas terminaciones de placas.

¿Toca ir a la oficina en auto o en el renovado Tren Ligero, ahora conocido como ‘El Ajolote’? El Hoy No Circula aplicará con normalidad este martes 12 de mayo en la Ciudad de México y el Estado de México.

Luego de una semana de ‘calorón’, que incluso provocó que la calidad del aire fuera muy mala y aumentara el riesgo del Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental, se espera que esta semana las lluvias en CDMX eviten la concentración de contaminantes.

Sin embargo, es importante que estés atento a los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que la calidad del aire se mantiene de aceptable a mala, especialmente a medio día.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Así queda para este martes 12 de mayo

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el Hoy No Circula aplica este martes para estos autos:

Engomado: Rosa .

. Terminación de placas: 7 u 8.

Recuerda que el Hoy No Circula aplica para los autos mencionados de 5:00 a 22:00 horas únicamente.

Si tienes más dudas acerca del Hoy No Circula según tu auto, puedes poner información adicional en este enlace para saber exactamente los días que no debes encender ‘la nave’.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula este martes 12 de mayo?

Los autos que se encuentran exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes son: