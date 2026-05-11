¿En auto o en ‘El Ajolote’? Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes 12 de mayo

¿Toca ir a la oficina en auto o en el renovado Tren Ligero, ahora conocido como ‘El Ajolote’? El Hoy No Circula aplicará con normalidad este martes 12 de mayo en la Ciudad de México y el Estado de México.
Luego de una semana de ‘calorón’, que incluso provocó que la calidad del aire fuera muy mala y aumentara el riesgo del Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental, se espera que esta semana las lluvias en CDMX eviten la concentración de contaminantes.
Sin embargo, es importante que estés atento a los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que la calidad del aire se mantiene de aceptable a mala, especialmente a medio día.
Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Así queda para este martes 12 de mayo
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el Hoy No Circula aplica este martes para estos autos:
- Engomado: Rosa.
- Terminación de placas: 7 u 8.
Recuerda que el Hoy No Circula aplica para los autos mencionados de 5:00 a 22:00 horas únicamente.
Si tienes más dudas acerca del Hoy No Circula según tu auto, puedes poner información adicional en este enlace para saber exactamente los días que no debes encender ‘la nave’.
¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula este martes 12 de mayo?
Los autos que se encuentran exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes son:
- Autos particulares que no tengan engomado rosa ni terminaciones de placas 7 u 8.
- Tractores agrícolas.
- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
- Motocicletas.
- Carros con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
- Autos eléctricos.
- Autos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
- Coches con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
- Vehículos con matrícula de demostración y/o traslado.
- Autos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
- Carros que porten Holograma “EXENTO”.
- Autos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Carros que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Unidades que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
- Coches que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
- Autos que porten placas para personas con discapacidad.
- Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano, durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
- Autos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.
- Carros que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.