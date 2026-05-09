Después del calor, viene el ‘refresh’: Alertan por temporal de lluvias en CDMX que durará 4 días

Luego de que la Ciudad de México se asara por temperaturas de hasta 30 grados centígrados, debido a la primera y segunda ola de calor, ahora habrá lluvias que refrescarán las tardes.

La Secretaría de Gestión y Protección Civil de la CDMX informó que desde el 10 y hasta el 14 de mayo habrá un temporal de lluvias. Además, se pronostican temperaturas de 24 a 28 grados centígrados.

Esto significa que se prevén lluvias de de fuertes a muy fuertes, acompañanas de actividad eléctrica, caida de granizo y rachas de viento, superiores a los 50 kilómetros por hora.

Las autoridades capitalinas descatacaron en una publicación de la red social X, que los ciudadanos deben estar al pendiente de los canales oficiales para saber cómo evoluciona el temporal de lluvias.

Temporal de lluvias en la CDMX: ¿Qué recomendaciones seguir?

Algunas recomendaciones a seguir durante el próximo temporal de lluvias son:

Retirar basuras de las coladeras.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Evitar refugiarte bajo árboles o estructuras.

Usar impermeable o paraguas.

¿Cuándo incia la temporada de huracanes en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la temporada de huracanes inicia en mayo y termina en noviembre.

Para el ocenano Pacífico, el Coordinador General del SMN, Fabián Vázquez Romaña, detalló que entre 4 y 5 ciclones podrían alcanzar la categoría de huracanes mayores.

En el océano Atlántico se pronostica la formación de entre 11 y 15 fenómenos, con la posibilidad de que uno o dos evolucionen a huracanes de gran intensidad.

Como parte integral de esta jornada de preparación, se impartirán talleres especializados de capacitación dirigidos a más de mil 200 miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Respecto al monitoreo del fenómeno El Niño, se informó que se prevé, para la temporada 2026, una “transición hacia condiciones de El Niño durante el trimestre mayo-julio, con una probabilidad del 61 por ciento”.

Se espera que este fenómeno persista y se fortalezca durante el pico de la temporada de ciclones tropicales, es decir, de agosto a octubre.