¡México conquista Shanghái!: Sebastián García se lleva el oro en la Copa Mundial de Tiro con Arco

Sebastián García se llevó el oro en la categoría de tiro con arco compuesto. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La bandera de México apareció en lo más alto del podio en la Copa Mundial de Tiro con Arco 2026. Sebastián García conquistó la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto individual varonil durante la segunda etapa del serial, celebrada en Shanghái, China, tras vencer al francés Nicolas Girard en una final que se resolvió hasta la flecha de desempate.

El arquero coahuilense firmó una de las actuaciones más importantes de su carrera internacional en una competencia marcada por duelos cerrados desde las rondas eliminatorias. En la disputa por el título, ambos terminaron empatados 145-145 después de cinco rondas, por lo que el campeonato se definió en shoot-off. Los dos arqueros dispararon un nueve, aunque el impacto del mexicano quedó más cerca del centro de la diana y aseguró el triunfo.

La presea dorada de Sebastián García también confirmó el buen momento de la delegación mexicana en Shanghái, sede de la segunda parada del circuito organizado por World Archery. México cerró su participación con un oro, una plata y un bronce.

¿Cómo fue el triunfo de Sebastián García en la Copa Mundial de Tiro con Arco 2026?

Sebastián García llegó a Shanghái como uno de los representantes mexicanos más sólidos en arco compuesto y respondió con una actuación de alto nivel desde la ronda clasificatoria: terminó en la tercera posición.

Ese resultado le permitió avanzar con ventaja al cuadro eliminatorio, donde comenzó una ruta llena de enfrentamientos desafiantes. El arquero mexicano superó a Louis Price y después dejó fuera a Yagiz Sezgin para mantenerse en la pelea por las medallas.

La semifinal también exigió precisión total. Sebastián enfrentó al danés Martin Damsbo, arquero con experiencia mundialista y uno de los rivales más peligrosos del cuadro. El mexicano logró imponerse por marcador de 146-145 tras una serie definida por mínimos detalles, resultado que le dio el pase a la final por el oro.

Del otro lado apareció el francés Nicolas Girard. La final mantuvo la tensión desde el inicio, con ambos arqueros intercambiando impactos de alto puntaje durante las cinco rondas reglamentarias.

Ninguno consiguió despegarse en el marcador, que finalizó en 145-145 y obligó a definir al campeón con una flecha de desempate. Tanto García como Girard lanzaron un nueve, aunque la flecha del mexicano terminó más cerca del centro, suficiente para quedarse con la victoria y asegurar el primer lugar.

El resultado en Shanghái representó la primera medalla de oro de Sebastián García dentro del serial de Copas del Mundo. El resultado también significó un paso importante para el arquero de 23 años, quien ya había conseguido una plata individual en 2025 y ahora sumó el mayor logro internacional de su trayectoria.

Copa Mundial de Tiro con Arco 2026: ¿Cómo va el medallero de los mexicanos?

México terminó la segunda etapa de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2026 con tres medallas en Shanghái: un oro, una plata y un bronce.

La primera presea llegó gracias al equipo femenil integrado por Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Sofía Hernández, quienes consiguieron el bronce tras subir al podio en la prueba por equipos. El conjunto mexicano abrió así la participación nacional en China.

Posteriormente, Maya Becerra consiguió la medalla de plata en la prueba individual femenil. La arquera mexicana avanzó hasta la final después de superar en semifinales a su compatriota Dafne Quintero por marcador de 143-142.

En la disputa por el oro, Becerra cayó de manera cerrada ante la estonia Lisell Jaatma por 145-144, resultado que la dejó con el segundo lugar de la competencia. Dafne Quintero, por su parte, terminó en la cuarta posición luego de perder el duelo por el bronce.

El cierre perfecto para la delegación mexicana llegó con Sebastián García y la medalla de oro en compuesto individual varonil, resultado que permitió a México mejorar lo realizado en la primera etapa de Puebla, donde únicamente obtuvo tres preseas de bronce.