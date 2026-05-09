Liga MX Cruz Azul vs. Atlas EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver los cuartos de final de vuelta?

El futbolista nigeriano Christian Ebere fue la figura del partido de ida entre Atlas y Cruz Azul tras su doblete. [Fotografía. Cuartoscuro]

La serie entre Cruz Azul y Atlas llega a su segundo capítulo en la Liguilla del Clausura 2026 con ventaja para ‘La Máquina’, que se impuso 3-2 al conjunto rojinegro en el partido de ida disputado en el Estadio Jalisco.

El equipo cementero logró imponerse en Guadalajara con dos goles de Christian Ebere y otro de Rodolfo Rotondi, resultado que dejó a los rojinegros obligados a remontar en la vuelta.

El encuentro corresponde a los cuartos de final de la Liga MX. Cruz Azul terminó tercero del torneo Clausura 2026, mientras que Atlas finalizó sexto, por lo que los cementeros avanzan en caso de empate global debido a su mejor posición en la tabla general.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Atlas en Liguilla? Fecha, horario, sede y transmisión de los cuartos de final de vuelta

El partido de vuelta entre Cruz Azul vs. Atlas se juega este sábado 9 de mayo de 2026. Estos son los detalles de la transmisión, horario y sede del partido.

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

Sábado 9 de mayo de 2026 Horario: 21:15 horas (tiempo del centro de México)

21:15 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Banorte

Estadio Banorte Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.

Cruz Azul busca aprovechar la ventaja conseguida en Guadalajara para asegurar su lugar en las semifinales del Clausura 2026. Atlas, por su parte, necesita una victoria por diferencia de dos goles para mantenerse con vida en la Liguilla y darle vuelta a la eliminatoria.

La ida de los cuartos de final entre Atlas y Cruz Azul se definió en los últimos minutos del partido. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo llegan Cruz Azul vs. Atlas al partido de vuelta de la Liga MX?

Cruz Azul tomó ventaja en el primer encuentro disputado en Guadalajara. El nigeriano Christian Ebere marcó dos goles y encabezó el ataque celeste en la victoria por 3-2 sobre Atlas.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui abrió el marcador en el tiempo agregado de la primera mitad. Al minuto 45+2, Osinachi Ebere inició una jugada ofensiva y José Paradela asistió a Rodolfo Rotondi, quien remató de pierna izquierda dentro del área para vencer al portero tras un error defensivo de Atlas.

En el segundo tiempo, Cruz Azul amplió la diferencia. Ebere anotó el 2-0 al minuto 55 con un disparo zurdo después de una diagonal retrasada de Omar Campos.

Atlas reaccionó en la recta final. Alfonso González acercó a los rojinegros con un remate de cabeza al 69 tras una asistencia de Luis Gamboa y posteriormente Aldo Rocha empató de penal al minuto 81 luego de una falta cometida por Gonzalo Piovi.

Cuando parecía que el partido terminaría igualado, Rodrigo Schlegel cometió un penalti sobre un jugador cementero y Ebere convirtió desde los once pasos al minuto 87 para sellar el 3-2 definitivo.

Durante el partido de ida también hubo episodios de tensión en las tribunas. Aficionados del Atlas realizaron el grito homofóbico después del segundo gol de Cruz Azul, aunque el árbitro no detuvo el encuentro.

Cruz Azul llegó a la Liguilla después de cerrar la fase regular en el tercer puesto con 33 puntos. El equipo recuperó confianza en la última jornada tras vencer 4-1 a Necaxa con goles de José Paradela, Agustín Palavecino, Luka Romero y Andrés Montaño.

Ese triunfo también significó el estreno de Joel Huiqui como entrenador tras la salida de Nicolás Larcamón y permitió cortar una racha de nueve partidos sin victoria.

Atlas, en tanto, aseguró su lugar en la Liguilla tras derrotar 1-0 al América en la jornada 17 con anotación de Alfonso González en el tiempo agregado. En aquel encuentro destacó la actuación del portero colombiano Camilo Vargas al detener un penal.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX

Así marchan las series de cuartos de final del Clausura 2026:

En esta edición de la Liguilla de la Liga MX, Pumas terminó como líder del torneo con 36 puntos, los mismos que Chivas, aunque con mejor diferencia de goles. Cruz Azul fue tercero, seguido por Pachuca, Toluca, Atlas, Tigres y América.

Con información de EFE.