Liga MX Femenil Toluca vs. América EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la semifinal de ida?

Toluca enfrenta a América en la semifinal del Clausura 2026 femenil. (Fotos: IA Gemini / Liga MX Femenil).

La semifinal entre Toluca y América Femenil abre este jueves la antesala de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El conjunto escarlata llega después de eliminar al campeón Tigres, mientras que las azulcrema avanzaron tras una serie cerrada frente a Juárez.

El equipo dirigido por Ángel Villacampa busca volver a una final de la Liga MX Femenil después de disputar cuatro de las últimas cinco definiciones del campeonato, aunque en todas terminó subcampeón. Del otro lado aparece un Toluca que se convirtió en la sorpresa de la Liguilla con una eliminatoria sólida y efectiva ante Tigres.

El ganador de la eliminatoria avanzará a la final del Clausura 2026 y enfrentará al vencedor de la serie entre Pachuca y Monterrey.

Toluca vs. América en la Liguilla Femenil: Fecha, horario, sede y transmisión de la semifinal de ida

El partido de ida entre Toluca y América Femenil se disputa este jueves 7 de mayo en el Estadio Nemesio Diez:

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026

Jueves 7 de mayo de 2026 Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Nemesio Diez

Estadio Nemesio Diez Transmisión: Canal 9 y YouTube de la Liga MX Femenil

El encuentro de vuelta se jugará el domingo 10 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa del América Femenil. La serie se definirá por marcador global para conocer al segundo finalista del Clausura 2026.

América está en semifinales de la Liga MX Femenil. EFE/Miguel Sierra (Miguel Sierra/EFE)

¿Cómo llegan Toluca y América a semifinales?

América llega a esta ronda como favorito tras terminar como líder de la fase regular; sin embargo, Toluca intenta aprovechar la localía y las condiciones de su estadio, ubicado a 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar, para tomar ventaja antes de visitar la capital del país.

Toluca protagonizó una de las sorpresas de la Liguilla al eliminar a Tigres con marcador global de 4-2. En el partido de vuelta, disputado en el Estadio Universitario, las Diablas Rojas ganaron 2-1 con anotaciones de Diana Guatemala y Faustine Robert. Diana Ordóñez descontó para las regiomontanas, pero el conjunto escarlata sostuvo la ventaja y confirmó su clasificación.

El equipo dirigido por Patrice Lair apuesta nuevamente por la contundencia ofensiva de Eugénie Le Sommer y Faustine Robert para intentar tomar ventaja en casa ante América.

En tanto, América avanzó tras derrotar 3-2 a Juárez y cerrar la serie con global de 4-3. La española Irene Guerrero marcó un doblete, incluido el gol decisivo en tiempo agregado. Scarlett Camberos también anotó para el conjunto azulcrema, que reaccionó después de verse abajo en el marcador.

El cuadro capitalino busca cortar la racha de finales perdidas en los últimos torneos y volver a conquistar la Liga MX Femenil.

Partidos de semifinales de la Liga MX Femenil

La otra semifinal enfrenta a Monterrey y Pachuca. Rayadas avanzó después de eliminar a Cruz Azul con global de 5-1, mientras que Pachuca remontó su serie frente a Chivas para clasificarse.

Monterrey terminó la fase regular con la mejor defensa del torneo, mientras que Pachuca destacó por ser uno de los ataques más efectivos del campeonato con 46 goles en fase regular, 14 de ellos anotados por Charlyn Corral.

Con información de EFE.