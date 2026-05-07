BTS en México EN VIVO HOY: Minuto a minuto de la fiebre morada en el Estadio GNP

BTS inicia su gira World Tour Arirang en México. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com / Shutterstock).

BTS en México ya es una realidad. El grupo surcoreano regresó al país con el arranque de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, donde miles de integrantes del ARMY comenzaron a reunirse desde temprano para las actividades VIP, la compra de mercancía y el ingreso general para la primera fecha del World Tour Arirang.

La expectativa también creció luego de que los integrantes tuvieron un primer vistazo: BTS saludó a sus fans en Palacio Nacional este 6 de mayo, al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum y con más de 50 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

La visita de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook también dejó una promesa: Sheinbaum aseguró en la mañanera del 7 de mayo: “Regresa BTS en el 2027 a México. Ya les vamos a dar las fechas (...) Les hice una propuesta: ¿quieren regresar el próximo año a México?”. Los integrantes respondieron que sí, aunque está pendiente revisar su agenda.

El grupo surcoreano de K-Pop BTS saludó a sus fans desde uno de los balcones de Palacio Nacional tras la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

11:00 a.m. Hay fila en el Estadio GNP

Aunque los boletos están numerados, en el Estadio GNP ya hay fila para entrar. Mientras tanto, las fans conviven e intercambian pulseras y otros productos.

Muchos fans llegaron desde la madrugada (y la noche anterior). Algunos buscan comprar mercancía oficial de BTS, la cual se vede en puestos interiores y exteriores del recinto.

Puntos oficiales de venta de merch de BTS en el Estadio GNP. (Foto: weverse.io).

¿Cuándo y a qué hora son los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros?

Los conciertos de BTS en México forman parte de la etapa norteamericana del World Tour Arirang, gira con la que el grupo retomó actividades como septeto en 2026.

Las fechas confirmadas para la Ciudad de México son:

7 de mayo de 2026 — Estadio GNP Seguros - 8:00 p.m.

9 de mayo de 2026 — Estadio GNP Seguros - 8:00 p.m.

10 de mayo de 2026 — Estadio GNP Seguros - 8:00 p.m.

De acuerdo con la información de Ocesa, estos son los horarios oficiales para el acceso al concierto:

Check-in VIP: 10:00 a.m. a 3:45 p.m.

Compra VIP de mercancía: 10:00 a.m.

Puertas VIP: 3:00 p.m.

Soundcheck VIP: 4:00 p.m.

Puertas generales: 4:30 p.m.

La promotora también informó que todos los lugares del BTS World Tour Arirang están numerados, por lo que “no es necesario llegar antes ni acampar”.

Además, señaló que las gradas para madres y padres cuentan con cupo limitado y son de uso exclusivo para quienes acompañan a menores.

BTS mantiene su alineación original desde su debut en 2013 bajo Big Hit Music. El grupo se convirtió en el primer acto de K-pop en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100 y también recibió una nominación al Grammy.

BTS tiene tres conciertos en el Estadio GNP. (Foto: Shutterstock).

La setlist de BTS en World Tour ‘Arirang’

La setlist de Arirang incluye canciones clásicas de BTS y temas más recientes. Durante el concierto en Sun Bowl de El Paso, Texas, el grupo interpretó 23 canciones:

‘Hooligan’ ‘Aliens’ ‘Run BTS’ ‘they don’t know ‘bout us’ ‘Like Animals’ ‘FAKE LOVE’ ‘SWIM’ ‘Merry Go Round’ ‘2.0’ ‘NORMAL’ ‘Not Today’ ‘MIC Drop’ ‘FYA’ ‘Fire’ ‘Body to Body’ ‘IDOL’ ‘Come Over’ ‘Butter’ ‘Dynamite’ ‘Dionysus’ ‘Best of Me’ ‘Please’ ‘Into the Sun’

Entre los momentos destacados de la gira aparece el regreso de ‘Dionysus’ y ‘Best of Me’, canciones que BTS no interpretaba en tour desde 2020.

La etapa norteamericana del tour también incluye fechas en ciudades como Tampa, Stanford, Las Vegas, East Rutherford, Chicago y Los Ángeles, donde cerrarán la gira en el SoFi Stadium durante septiembre de 2026.

Objetos prohibidos y permitidos en el Estadio GNP Seguros

Ocesa publicó una lista oficial con los artículos autorizados y restringidos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros.

La promotora añadió que todas las personas están sujetas a revisión física antes de ingresar al recinto.

Respecto a las bolsas, únicamente están permitidas:

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC de máximo 30 x 15 x 30 cm.

Bolsas pequeñas con o sin correa de máximo 11 x 16 cm.

Bolsas transparentes tipo Ziploc medianas.

Cangureras menores a 11 x 16 cm.

No se permitirá el acceso con mochilas, tote bags grandes, fundas de cámara ni bolsas de mesh.