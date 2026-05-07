¿Por qué Pemex cambió el nombre de Gasolinas Bienestar? Sheinbaum lo explica

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió por qué se llegó a la determinación de eliminar el nombre de Gasolinas Bienestar, una marca creada en 2022 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Detrás de este cambio, dijo, está la desaparición de las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que únicamente queden 3 o 4, y rechazó que el único objetivo sea la exportación de crudo a Cuba, pese a la justificación que se presentó en el reporte anual a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

“No solo para exportar a Cuba, tenía varias funciones (...) Se cambió recientemente de nombre porque prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex, son 40, van a quedar 3 o 4, por ejemplo, la que produce fertilizantes, esta otra que ayuda a exportación, además de Pemex Internacional, que esa también se queda. Se le puso el nombre de Servicios Logísticos (Integrales Mumiya)”, respondió a pregunta expresa en la mañanera del 7 de mayo.

Afirmó que, además del cambio de nombre, esta filial tendrá otras funciones como la exportación de combustibles y la logística para la distribución de combustibles en México.

En tanto, Luz Elena González, secretaria de Energía, recordó que ya no existen subsidiarias en Pemex, por ello se encuentran en la fase para integrar las funciones de las filiales a la estructura de Pemex.

“Es una filial de Pemex (Gasolinas Bienestar), las subsidiarias ya no existen, ahorita solo existen las empresas filiales y sí es una filial de Pemex”, agregó Luz Elena González.

Faltan conocer más detalles sobre los alcances del papel que jugará Servicios Logísticos Integrales Mumiya, pero se prevé que tenga un rol más amplio en la cadena de suministro del sector energético, dentro y fuera del país.

Informe a la SEC revela monto de la venta de petróleo de Pemex a Cuba

Gasolinas Bienestar se utilizó para realizar exportaciones de combustible a Cuba. El gobierno de Claudia Sheinbaum comercializó 15 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2 mil 200 barriles diarios de productos petrolíferos a través de esta marca.

El comercio con Cuba el año pasado llegó a un valor por 500 millones de dólares, apenas el 3.1 por ciento de las exportaciones de petróleo crudo de Pemex y 1.8 por ciento de las ventas de productos derivados del crudo.

Tan solo en dos años, entre 2023 y 2025, el valor de la exportación de petróleo y sus derivados a Cuba fue de mil 500 millones de dólares, según el documento presentado a principios de la semana por Pemex.