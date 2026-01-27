Así fue el ‘último’ envío de Pemex a Cuba; entregó 86 mil barriles de crudo de la mejor calidad

Pemex envió en promedio un barco al mes el año pasado, o el equivalente a 20 mil barriles diarios de crudo, según datos recopilados por Bloomberg. (Foto: Especial)

Las entregas de petróleo de Pemex a Cuba se terminaron. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el país dejó de enviar crudo a la isla al subrayar que es una decisión “soberana”, tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos, en medio de cuestionamientos sobre la relación energética entre ambos países y las presiones por parte de Estados Unidos.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana. Y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, señaló.

En su conferencia de este martes 27 de enero, la mandataria evitó comentar así el reporte de Bloomberg, que indicó este lunes que la petrolera estatal mexicana detuvo el traslado de petróleo mexicano a Cuba previsto a mediados del mes en medio de las presiones desde Estados Unidos.

El envío de petróleo mexicano a Cuba ha sido objeto de críticas de sectores de oposición, que acusan al Gobierno de apoyar al Gobierno cubano.

No obstante, Sheinbaum ha sostenido que su relación con Cuba se basa en principios históricos de política exterior, como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, y que los volúmenes de crudo enviados representan una fracción menor de la producción nacional.

¿Cuál fue el último envío de petróleo que hizo México a Cuba?

En el segundo fin de semana de enero arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86 mil barriles de combustible procedente de México, según confirmó a EFE el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El Ocean Mariner es uno de dos embarcaciones —junto con el Eugenia Gas— que salieron en las últimas semanas desde territorio mexicano como parte de los envíos de combustible que ha realizado México a Cuba en años recientes.

Los 80 mil barriles que envía Pemex suponen algo más del déficit de crudo de la isla de un día. Cuba precisa alrededor de 110 mil barriles para sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40 mil provienen de la producción nacional.

¿Por qué se dice que es de la mejor calidad?

La semana pasada, El Financiero dio a conocer que México enviaba sus crudos de mayor calidad, como el Istmo y Olmeca, a Cuba.

Se trata de una decisión que implica un costo económico para nuestro país en un contexto de caída en la producción, explicó Jorge Piñón, investigador senior del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El especialista explicó que las refinerías cubanas son muy antiguas, por lo que les cuesta trabajo procesar petróleo crudo pesado con alto contenido de azufre, razón por la que las exportaciones mexicanas a la isla prevalecen crudos ligeros que son más fáciles de trabajar.

“Para nuestra sorpresa, desde que comenzó el sexenio del expresidente López Obrador, observamos que México les enviaba sus dos mejores crudos en cuestión de calidad, que son el Istmo y Olmeca”, indicó.

Jorge Piñón puntualizó que el costo de oportunidad para Pemex es significativo, ya que en un escenario de producción petrolera en declive y exportaciones de crudo en niveles mínimos de las últimas décadas, cada barril de crudo ligero enviado a Cuba representa un barril que deja de ser refinado en México o comercializado en condiciones más favorables.

¿Por qué México envía petróleo a Cuba?

México comenzó a enviar petróleo a Cuba en 2023, cuando Venezuela redujo sus suministros debido a la caída en su producción petrolera.

Pemex envió en promedio un barco al mes el año pasado, o el equivalente a 20 mil barriles diarios de crudo, según datos recopilados por Bloomberg.

México se ha configurado como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, elevando el costo geopolítico en su relación con Estados Unidos, que impulsó restricciones de abasto a la isla desde Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una intervención militar en Caracas a comienzos de enero.

Con información de Héctor Usla, Bloomberg y EFE