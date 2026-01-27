Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 27 de enero: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ‘la mañanera’ desde Palacio Nacional.

Habitualmente acuden funcionarios de Salud para brindar información sobre los avances de obras y programas del sector. Posteriormente, responderá a una ronda de preguntas y respuestas de los medios de comunicación.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 26 de enero?

En la mañanera del 26 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que buscaría la posibilidad de abrir mayores fechas para el concierto de BTS.

En este mismo sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anuncio una investigación contra Ticketmaster por presuntas irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS en México.

A la par, la mandataria se refirió a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de cancelar la compra de nueve camionetas Jeep Cheroke, valuadas entre un millón y dos millones de pesos por unidad.

“A mí me parece bien, les preguntó la secretaria de Gobernación y dijeron que habían ahorrado recursos en comprar en lugar de rentar. Es una nueva Corte y debe haber una visión distinta para la gente”, precisó.