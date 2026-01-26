Sheinbaum ‘aplaude’ a ministros de la Corte por ‘regresar’ camionetas de lujo: ‘Debe haber visión distinta’

Sheinbaum defendió la elección de una nueva Corte bajo la premisa de que los nuevos ministros abandonarían los lujos.

La decisión de la Suprema Corte de ‘regresar’ nueve camionetas de lujo fue aplaudida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien remarcó que el máximo tribunal de justicia ahorró dinero al pueblo de México con la medida.

“A mí me parece bien. Les preguntó la secretaria de Gobernación y dijeron que habían ahorrado recursos al comprar autos en lugar de rentar. Es una nueva Corte y debe haber una visión distinta para la gente”, dijo en la ‘mañanera’ de este lunes 26 de enero.

De acuerdo con la mandataria, la Suprema Corte había conseguido un ahorro de cerca de mil millones de pesos con la decisión de comprar nuevas camionetas para los ministros en lugar de seguir con el esquema de arrendamiento.

¿Por qué la Corte compró nuevas camionetas blindadas de lujo?

En conferencia este lunes 26 de enero, el ministro presidente de la Suprema Corte justificó la compra de los automóviles debido a que el parque vehicular dejado por la anterior administración tenía deficiencias.

Hugo Aguilar remarcó que la decisión de dar camionetas blindadas a ministros de la Suprema Corte se dio desde 2010, esto debido a las responsabilidad y riesgos enfrentados por los magistrados.

“Recibimos 30 Suburbans y nueve camionetas Jeep, todas ellas de modelos 2019, 2020 y 2021. Desde el inicio de nuestra tarea, cada uno de los ministros decidió no usar las Suburbans porque son ostentosas (...) De las camionetas Jeep, por el tiempo de adquisición del modelo, ya estaban muy deterioradas”, detalló.

Hugo Aguilar reveló que los ministros jubilados de la Suprema Corte se 'llevaron' cuatro de las camionetas más nuevas.

El ministro presidente Hugo Aguilar subrayó que la decisión de comprar nuevas camionetas Jeep se dio después de que órganos internos y de Seguridad del Gobierno de México recomendaron la renovación.

“Se hicieron evaluaciones físico-metálicas y se nos dijo que estaban en malas condiciones, que el blindaje ya había vencido”, añadió.

Como parte del compromiso de la Corte con la austeridad, también se pondrán a la venta 21 de las Suburbans. “Escuchamos las críticas y por esa razón, en diálogo con los ministros, tomamos la decisión de no tomar los vehículos blindados recién adquiridos”.

Hugo Aguilar añadió que de acuerdo con elementos de Seguridad de la Suprema Corte, no hay amenazas activas contra los nueve ministros. “Funcionaremos con la debida austeridad”, destacó.

Compra de camionetas de lujo divide a Morena

Ricardo Monreal, líder de la bancada de los diputados de Morena, criticó la decisión de adquirir nueve camionetas blindadas Jeep pues no va con “la filosofía” de austeridad de la Cuarta Transformación.

No obstante, el exdelegado de la Cuauhtémoc evitó hacer un llamado a los ministros para no ocupar los vehículos. “No me quiero meter con otro poder, porque no quiero que se metan conmigo”.

Quien sí salió ‘al quite’ por la Suprema Corte fue Gerardo Fernández Noroña, señalado por la compra de una casa de 12 millones de pesos en Morelos. El senador remarcó que por su cargo, los ministros, al igual que la presidenta Sheinbaum o los presidentes de las Cámaras del Congreso, deben tener a su disposición vehículos oficiales.

“Es una herramienta de trabajo, no es un lujo. Ni modo que se vayan a pie, en Metro, que pidan aventón”, publicó en X.