Noroña defiende compra de camionetas de lujo para ministros de la Corte: ‘Es herramienta de trabajo’

Gerardo Fernández Noroña, senador morenista, defendió que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adquirieran una nueva flotilla de nueve camionetas de lujo.

“Hay cargos, como el presidente del Congreso, los ministros, ministras de la Corte, la Presidencia de la República, secretarios de Estado, que deben tener vehículos oficiales para su función, es una herramienta de trabajo, no es un lujo. Ni modo que se vayan a pie, en Metro, que pidan aventón, que usen su vehículo“, dijo en la red social X.

Según la Suprema Corte, la renovación de los vehículos se debe a criterios de seguridad institucional, porque las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios para proteger a los ministros.

Por ello, se comprarán nueve camionetas Jeep Cherokee, una para cada ministro, y el precio va de 1 millón 69 mil a 1 millón 777 mil pesos por unidad, detalló la Suprema Corte en un comunicado.

Noroña explicó que ninguno de los ministros ganan por encima de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e insistió en que los vehículos son un instrumento de trabajo.

“Más allá de lo que va a explicar la Corte, los ministros, ministras de la Corte no tienen un vehículo oficial, que deben tener, estarán de acuerdo. Yo como presidente de la mesa de la Cámara de Senadores debí tener un vehículo oficial, no lo tuve nunca. Lo he dicho todo el tiempo, mi camioneta estuvo todo el tiempo al servicio de las funciones públicas y lo sigue estando”, detalló el legislador.

Otro argumento más que usó para defender la compra de vehículos de lujo fue que los ministros ya usan su teléfono celular personal para la función pública.

“Es una herramienta de trabajo, cada vez pagas más cosas de tu dinero, además, de la disminución importante de sueldo”, dijo Noroña.

Pero hay un morenista que no estuvo de acuerdo con la compra de vehículos de lujo para los ministros. Ricardo Monreal expresó su preocupación, ya que este tipo de acciones contradicen los principios de la Cuarta Transformación, es decir, la austeridad republicana.

“Nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos”, afirmó Monreal. El diputado reconoció que en ocasiones se incurre en excesos y abusos que incluso violan la doctrina política que se ha construido.

El coordinador de Morena en San Lázaro dijo que los mexicanos tienen razón al cuestionar este tipo de compras, ya que los servidores públicos deben ser ejemplo de austeridad y congruencia.