¿Por qué Fernández Noroña se peleó con Miguel Bosé? Hasta le dijo ‘carroñero’

“Don diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por si”… Recién salido de la polémica por su viaje en primera clase de Roma a CDMX, el senador Gerardo Fernández Noroña abrió un nuevo frente: Esta vez se peleó con el cantante español Miguel Bosé.

El pleito de Fernández Noroña contra Miguel Bosé no es parte de la bronca que México y España tienen desde que el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba en el cargo. Esta vez, la diferencia se dio tras el choque de trenes en España que dejó al menos 40 personas muertas.

La arena que Fernández Noroña eligió fue X, donde criticó la postura del cantante español, a quien le recetó un golpe de la izquierda al llamarlo: “carroñero”.

¿Cómo inició la pelea de Fernández Noroña con Miguel Bosé?

Hace un par de días, el 19 de enero, el intérprete de ‘Amante bandido’, ‘Si tú no vuelves’ o ‘Morena mía’ publicó un mensaje en su perfil de X para ofrecer sus condolencias a los familiares de las víctimas del choque de trenes en España.

“Mis condolencias y pesar a los familiares de los fallecidos en el accidente de tren en Adamuz, Córdoba. Ni imaginar se puede, el dolor por el que pasan ni la rabia con la que llora España entera”, indica la primera parte del mensaje.

Lo que habría molestado a Gerardo Fernández Noroña fue la crítica que Bosé hizo contra las personas responsables del accidente.

“Una vez más, los de siempre demuestran su incapacidad para gobernar y su desprecio hacia los españoles y hacia España entera. Se prolonga sin aliento la agonía de este enroque enfermizo de un gobierno tóxico, mientras se extiende la miseria que minuciosamente diseñan.

“Pedimos la dimisión general del gobierno entero y, por supuesto, la del ministro de Transportes, Óscar Puente, de forma fulminante e inmediata. Ya no tienes perdón, chaval”, señaló Bosé.

Tras leer el tuit, Fernández Noroña, quien se quejó por el acoso que sufrió cuando fue a comer al restaurante ‘La Sombra del Sabino’, utilizó su perfil personal en X para citar la publicación y poner un mensaje: “El carroñero de Miguel Bosé”. Hasta la tarde de este 21 de enero, Miguel Bosé no ha respondido a la alusión en su contra.

Usuarios en X critican a Noroña

Sin embargo, el plan no le salió tan bien al senador de Morena, quien recibió críticas por su viaje a Palestina y por sus comentarios tras el accidente del Tren Interoceánico, en México.

“Ahhh igual de carroñero que el wey que fue a llorar por la gente de Palestina pero ni una sola lagrimita por los fallecidos del Tren Interoceánico?”, le comentó un usuario identificado como Carlangas Langas.

“Es lo mismo que tú hacías cuando eras oposición”, señaló otro usuario identificado como Jorge Luis Rueda.

“Ora ya te vas a pelear con los artistas?????? Ya toma terapia por favor, ese narcisismo y esa egolatría no son normales, estás bieeeeen enfermito”, comentó otro usuario de X.

¿Qué dijo Fernández Noroña tras el accidente del Tren Interoceánico en México?

Hace tres semanas, cuando el Tren Interoceánico se descarriló, Fernández Noroña hizo comentarios al respecto del accidente a través de una transmisión en vivo.

“Hubo un accidente hoy, yo no sé por qué le llamaron evento, es un accidente, los accidentes pasan en el mundo. Van a estar madreando los de la derecha. Van a decir ‘no sirven sus obras’”, comentó.