Sube a 40 los muertos por choque de trenes en España: Accidente apunta a posible rotura de vía

Las primeras investigaciones del choque de trenes en España apuntan a una posible ruptura de un tramo de la vía. (Foto: EFE)

El choque de trenes ocurrido en la tarde del domingo a la altura de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba (centro-sur de España), se ha saldado, hasta ahora, con 40 víctimas mortales, mientras otras 39 personas siguen hospitalizadas.

El siniestro se produjo cuando un tren de la empresa Iryo, que circulaba entre Málaga y Madrid, descarriló e impactó contra un tren Alvia de la compañía Renfe, que viajaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva.

Los últimos datos del accidente, recopilados en la madrugada del martes 20 de enero (tiempo de España) indican que hay al menos 40 fallecidos y 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La vida de los heridos ingresados en la UCI no corre peligro, de acuerdo con Juanma Moreno, presidente de la Junta (Gobierno) de Andalucía (región en la que se encuentra Adamuz). Las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.

La cifra de fallecidos no es definitiva, porque todavía se trabaja para localizar posibles cadáveres en dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros tras el impacto. La Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) participan en la búsqueda de personas.

Según la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 122 personas, 117 adultos y 5 niños, de los que hasta las 22:00 horas de este lunes seguían ingresadas 39 personas, 35 de ellos adultos y 4 niños.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 personas fallecidas y los forenses han realizado 23 autopsias. También, se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones, pero se ha comprobado que había tres denuncias sobre la desaparición de una misma persona.

Identifican a las víctimas

Comienzan a conocerse algunas identidades de víctimas mortales, como el periodista onubense Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, un policía nacional destinado en la Brigada de Extranjería de Madrid o los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría (Huelva), a la que pertenecía una niña de 6 años que durante toda la noche fue custodiada por una guardia civil tras ser rescatada ilesa.

Fidel Sáez, que ha perdido a su madre en el accidente del Alvia, un tren en el que también viajaban sus dos hijos, su hermano y un sobrino que siguen hospitalizados, ha hecho esta noche un llamamiento a “decir más te quiero” a la familia, porque “la vida en cualquier momento se va”.

¿Cuál habría sido la causa del choque de trenes en España?

La investigación por el accidente ferroviario apunta a la rotura de un tramo de la vía, que puede ser “causa o consecuencia” del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alviadel, según Óscar Puente.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el organismo independiente aunque adscrito a Transportes que investiga el accidente, ha solicitado a la entidad administradora de las infraestructuras ferroviarias, Adif, el registro de circulaciones por Adamuz de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro.

La CIAF ha determinado que, además de inspeccionar la rodadura del tren Iryo en un taller, también se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio. La investigación también extraerá los datos de los registradores jurídicos (las cajas ‘negras’) de ambos trenes y se trasladarán a las dependencias de la CIAF en Madrid para que se trasladen posteriormente a un laboratorio.

El presidente de Renfe ha alejado la posibilidad de que se trate de un fallo humano o de un exceso de velocidad. Un problema en el tren o en la vía son las hipótesis principales

Mientras, el máximo responsable de la operadora italiana Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado de “raro” y “extraño” el siniestro. “Llevo 32 años en transporte y nunca habíamos tenido un accidente con víctimas; es horrible, es un drama”, ha lamentado.

Las primeras investigaciones determinan que los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron e invadieron la vía paralela, lo que produjo la colisión con el tren Alvia, que circulaba en sentido contrario. Solo pasaron 20 segundos.

El tren de Iryo que descarriló había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía. Tanto ese tren -el ETR 1000- como el Alvia -el S 120 de Renfe- son, aunque con características distintas, dos modelos punteros en el mercado.