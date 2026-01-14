Secretaría Anticorrupción confirma que investigará ‘a detalle’ el descarrilamiento del Tren Interoceánico

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrió el 28 de diciembre. Sus causas serán investigadas por distintas dependencias.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 14 muertos, ya es investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, confirmó su titular Raquel Buenrostro.

Buenrostro aseguró que hay distintas investigaciones abiertas que están relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

“Estamos viendo que no haya habido ninguna omisión en algún proceso por parte de un servidor público, empresa o proveedor, que haya provocado o haya sido omiso”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

La Secretaría Anticorrupción pondrá mayor énfasis en conocer las posibles causas del descarrilamiento.

Sheinbaum dice que vías del Tren Interoceánico tenían certificados de seguridad

Tras el accidente del Tren Interoceánico, operado por la Secretaría de Marina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las vías contaban con certificados de seguridad.

Además de la Secretaría Anticorrupción, la Fiscalía General de la República (FGR), que actualizó datos sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario estarán encargadas de realizar un análisis riguroso para aclarar las causas del hecho.

Por esa razón, la presidenta Sheinbaum agregó que los afectados del Tren Interoceánico no necesitan denunciar y les recomendó que vayan a la Comisión de Víctimas debido a que ya hay una carpeta de investigación en proceso.

Lo anterior, luego de que las víctimas del Tren Interoceánico denunciaron al gobierno de Sheinbaum por lesiones y abuso de autoridad.

Durante su conferencia ‘mañanera’, la mandataria dijo que las personas afectadas no necesitan de bufetes de abogados para representarlos, despachos donde les prometen obtener más recursos, pero que se llevan una comisión.

¿Qué sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca?

Ante la pregunta sobre cómo fue el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, la Secretaría de Marina informó que el 28 de diciembre una unidad se descarriló en la región de Nizanda, que forma parte de la Línea Z la cual conecta los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

La Secretaría de Marina detalló que la unidad cayó a un talud de 7 metros, lo que al principio dificultó las labores de rescate de las personas heridas y fallecidas.

El descarrilamiento dejó un saldo de 14 muertos y 98 heridos. Al menos 36 personas recibieron atención médica en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la zona.

Una de las víctimas del Tren Interoceánico contó que sintieron que “venía muy fuerte” tan solo unos momentos antes de que ocurriera el descarrilamiento.

Por esa razón, los pasajeros comentaron que no sabían si la unidad se quedó sin frenos o no alcanzó a detenerse debido a la alta velocidad que llevaba.