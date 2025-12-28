Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos; 36 personas están hospitalizadas

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido la mañana de ese 28 de diciembre dejó un saldo de 13 personas muertas.

Además, 98 personas resultaron heridas y de ellas 36 se encuentran hospitalizadas, según informó la Secretaría de Marina en un comunicado para actualizar la información sobre el accidente en el Tren Interoceánico.

“La Secretaría de Marina expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente, así mismo, reafirma su compromiso atendiendo con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados”, señaló la Marina en el documento.

¿En qué hospitales están los heridos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que actualmente cinco personas heridas se encuentran en estado de gravedad.

Además, detalló que las víctimas están internadas en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Así fue el rescate de víctimas del accidente del Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina informó que desplegó cuerpos de emergencia tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

“Durante las acciones de búsqueda y localización de las personas, la Institución desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico”, detalló la dependencia en la tarjeta informativa.

241 personas, incluidos pasajeros y tripulación, viajaban en el Tren Interoceánico que se descarriló este domingo 28 de diciembre.

De acuerdo con Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, el accidente del Tren Interoceánico ocurrió en la comunidad de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec.

Las autoridades aclararon que el descarrilamiento sucedió en la Línea Z que conecta los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Testimonios del accidente del Tren Interoceánico

“Sentimos que el tren venía muy fuerte. No sabemos si se quedó sin frenos”, dijo uno de los 241 pasajeros que viaja a bordo del tren a través de un video publicado en redes sociales.

Además de los pasajeros, las autoridades informaron que nueve personas iban a bordo como parte de la tripulación.

La Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se inauguró en diciembre del 2023 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El Tren Interoceánico, que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico, cruza por un antiguo corredor que históricamente ha movilizado trenes y que López Obrador reactivó a través de dicho proyecto.