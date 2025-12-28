Descarrila Tren Interoceánico en Oaxaca con 241 pasajeros a bordo; hay al menos 10 heridos

En la unidad accidentada del Tren Interoceánico viajaban 250 personas, reportó la Secretaría de Marina.

Una unidad del Tren Interoceánico se descarrilló en la localidad de Nizanda, Oaxaca, informó la Secretaría de Marina en la mañana de este domingo 28 de diciembre.

De acuerdo con la dependencia, el accidente ocurrió en la Línea Z del Tren Interoceánico que va de Coatzacoalcos, en Veracruz, a Salina Cruz en Oaxaca. La Marina dijo que en el tren iban 241 pasajeros y nueve tripulantes

Personal del Corredor Interoceánico se trasladó a la zona para brindar atención directa a los pasajeros. Esta es la lista preliminar de personas heridas:

Sebastián Martínez Calvo. Felipe de Jesús Calvo Vázquez. Felipe Calvo Chiñas. María del Carmen Chiñas Reyes. Natalia Gabriela Ramírez López. Azucena Divani Ramírez López. Gabriel de Jesús Santos. Gilberta Josefina Calvo Vázquez. Judith Guadalupe López Calvo. Jaime Rafael Santos Calvo.

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al descarrilamiento y apuntó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; IMSS-Bienestar y el Gobierno de Oaxaca apoyarán a los heridos.

“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico”, publicó en sus redes sociales.

¿Por qué descarriló el Tren Interoceánico en Oaxaca?

El percance ocurrió por “un evento ferroviario” a la altura del municipio de Nizanda. La Marina no dio más detalles.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, agregó.

Al lugar del incidente se movilizaron elementos de protección civil y cuerpos de auxilio. Como parte del protocolo, la zona fue asegurada para evitar riesgos adicionales y permitir el desarrollo de las maniobras técnicas correspondientes.

Hace poco más de una semana, otra unidad del Tren Interoceánico sufrió un accidente en el norte de Chiapas, esto cuando una pipa con asfalto trató de ‘ganarle el paso’ a los vagones.

¿Cuál es la extensión del Tren Interoceánico que se construirá en este sexenio?

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la meta de su Gobierno es completar la extensión del Tren Interoceánico que conectará a Oaxaca con Guatemala, una promesa hecha por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Cómo se llevaría el Interoceánico? Por Ciudad Hidalgo y entraría a Guatemala. En esa parte pues ya Guatemala tiene que hacer sus obras y están trabajando en ello, para poder ver bajo qué mecanismos desarrollan ese tren; es un tren principalmente de carga, aunque también lleva pasajeros", dijo el 10 de abril de 2025.

A finales de noviembre, Sheinbaum hizo una gira de trabajo en Oaxaca y Chiapas en donde inauguró las primeras estaciones de la Línea K en Ciudad Ixtepec, Chahuites, Arriaga y Tonalá.

La Línea K está compuesta por tres tramos: El primero de Ciudad Ixtepec a Tonalá; el segundo de Tonalá a Huixtla; y el tercero de Huixtla a Ciudad Hidalgo y KA, de Los Toros a Puerto Chiapas.