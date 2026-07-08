Detención de Víctor ‘N’, exdirector de Pemex: ¿Cómo se sanciona la violencia familiar en Morelos?

Víctor Rodríguez fue detenido en la CDMX y después trasladado a la Fiscalía de Morelos por acusaciones de violencia. (Cuartoscuro)

Víctor ‘N’, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido y trasladado a la Fiscalía de Morelos donde enfrenta acusaciones por violencia intrafamiliar contra su esposa, María Felicia Jiménez.

La violencia familiar se tipificó como delito en 2004 en Morelos. De acuerdo con la entonces Procuraduría General del estado, al menos el 90 por ciento de los casos se cometen dentro del hogar.

“Comete delito de violencia familiar prácticamente cualquier persona que ejerza violencia contra otro u otra, siempre y cuando habite la misma casa”, dice el Código Penal y de Procedimientos Penales.

En Morelos, las sanciones para quienes estén acusados de violencia familiar, van de seis meses a cuatro años de prisión, así como la obligación de recibir tratamiento psicológico como parte de su proceso de rehabilitación.

Así se castiga la violencia vicaria en Morelos

Víctor ‘N’ también está acusado de violencia vicaria al utilizar al hijo que tiene con María Felicia Jiménez, en contra de la víctima.

En Morelos, este tipo de violencia se castiga con dos a seis años de cárcel para sancionar a quienes retenga y sustraigan sin consentimiento u orden judicial a menores de edad.

Es decir, que los niños o niñas son retenidos con el objetivo de ocasionar un daño emocional, psicológico o físico a las madres.

El Congreso de Morelos también aprobó que quienes cometan violencia vicaria también perderán todos los derechos relacionados con la víctima y los menores de edad.

Lo anterior quiere decir que Víctor ‘N’ no podría conseguir la custodia del hijo que tiene con María Felicia Jiménez.

¿Qué sabemos de las acusaciones contra Víctor ‘N’, exdirector de Pemex?

María Felicia Jiménez grabó al exdirector de Pemex cuando la golpeaba, jaloneaba y la sometía en el suelo. Dichos videos fueron grabados en marzo y se hicieron virales junto con la denuncia de la mujer contra el exfuncionario.

En esa misma publicación, María Felicia pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que le diera protección tanto a ella como a sus hijos.

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, advirtió la mujer de nacionalidad cubana.

La Secretaría de las Mujeres retomó el caso y días después anunció que acompañó a la víctima a denunciar a Víctor ‘N’ ante la Fiscalía de Morelos y de la Ciudad de México.

Finalmente, el exdirector de Pemex fue detenido con base en una orden de aprehensión librada por un juez de Morelos por violencia familiar. Por esa razón fue trasladado a dicha entidad.