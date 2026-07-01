Esposa de Víctor Rodríguez asegura que el poder lo transformó: ‘Pemex lo volvió más soberbio’

La esposa de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, aseguró que su puesto en la petrolera lo hizo más violento y soberbio.

María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez, reveló que interpuso dos denuncias por violencia doméstica contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). La primera de 2022 y la segunda, de la agresión de marzo, que fue dada a conocer recientemente.

“Cuando yo le decía que lo iba a denunciar, él respondía que era su palabra contra la mía. Nunca imaginé la dimensión de Pemex que lo cambió, lo volvió más soberbio, por desgracia”, reveló la esposa de Víctor Rodríguez en entrevista con Azucena Uresti.

Felicia Jiménez contó cómo fue la transformación de Rodríguez tras haber sido nombrado director de Petróleos Mexicanos y la manera en que aumentó la violencia doméstica.

“El nombramiento me dio tanta felicidad porque es ver a tu pareja en la cúspide de su carrera. Fui la persona que más me alegré por eso”, agregó.

Agresiones de Víctor Rodríguez iniciaron desde 2022

La esposa de Víctor Rodríguez aseguró que las agresiones físicas y verbales contra ella comenzaron desde 2022, durante la pandemia, tres años después de que se casaron.

“En 2022 fue la primera vez que me dio un golpe. Presenté la denuncia el lunes en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, fue un proceso tedioso, largo, cansado, difícil”, dijo.

Durante los últimos años fueron meses de agresiones de distintas formas, pero Felicia admitió que normalizó las dinámicas vividas con su pareja, lo que derivó en un desgaste emocional.

“Empecé a normalizar la violencia porque había momentos en los que sabía que no eran las respuestas o actitudes correctas, de tenerme en cuenta para toma de decisiones”, admitió.

¿Qué seguirá en la denuncia de Felicia Jiménez contra Víctor Rodríguez?

Felicia Jiménez aseguró que la principal motivación para denunciar a su esposo fue que su hijo menor ya cometía también agresiones contra ella.

“El niño me ofendía y tomaba actitudes que ya no eran de su edad. La actitud hacia mí nunca fue la más adecuada y más en los últimos tiempos”, contó.

Tras la denuncia contra el exdirector de Pemex, Felicia Jiménez aseguró que continuará con dicho proceso legal para que sea sancionado como consideren las autoridades y luego comenzará con el proceso de divorcio.

“Pienso divorciarme, pero quiero pasar primero todo este proceso que está siendo agotador. Seguiré adelante con la denuncia y que se le sancione como se le tenga que sancionar”, puntualizó.