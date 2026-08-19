Peso ‘farmea aura’ ante el dólar: Gana 10 centavos y tipo de cambio regresa a las 16 unidades

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 19 de agosto.

El peso mexicano comenzó la jornada de este miércoles 19 de agosto con una fuerte apreciación ante el dólar que llevó el tipo de cambio de nuevo a las 16 unidades.

El dólar se debilitó tras el anuncio del Departamento del Tesoro sobre las operaciones de recompra destinadas a brindar liquidez para títulos con vencimientos que abarcan desde el tramo de 10 años hasta el de 30 años.

“Los bonos del Tesoro a largo plazo están registrando alzas después de que el Tesoro diera un nuevo paso para frenar el aumento de los tipos de interés a largo plazo”, señaló Peter Boockvar, autor de The Boock Report. “Supongo que esta oferta se verá compensada por una mayor emisión en el tramo de corto plazo, concretamente de letras del Tesoro”.

Así está el tipo de cambio este miércoles

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso mexicano se aprecia 0.61 por ciento por lo que el tipo de cambio se ubica en las 16.96 unidades, 10 centavos menos con respecto al cierre del martes 18 de agosto.

“El desempeño del mercado cambiario durante la sesión podría verse afectado por la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal. Cabe recordar que en la última decisión de la Fed, 3 de 12 miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto votaron por subir la tasa de interés, por lo que no se descarta un tono más restrictivo de las minutas ”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 17.41 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.44 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.64 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.17 por ciento.

Entre las monedas más apreciadas ante el dólar están el won surcoreano con 1.73 por ciento; el peso colombiano con 1.24 por ciento; el florín húngaro con 1.10 por ciento; el real brasileño con 1.05 por ciento, y el franco suizo con 0.86 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg