¿Gerardo Mérida es ‘pieza clave’ del Cártel de Sinaloa? De esto lo acusa EU tras salir de prisión de NY

Gerardo Mérida es señalado de recibir sobornos mensuales para proteger al Cártel de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue señalado por Estados Unidos como una “pieza importante” en la trama para proteger al Cártel de Sinaloa .

Así lo señaló Estados Unidos, aunque no ha entregado pruebas sobre las acusaciones en su contra ni cómo actuó a favor de Los Chapitos , presuntamente a cambio de sobornos y de supuestamente recibir al menos 100 mil dólares mensuales por protección e información sobre operativos e investigaciones contra la organización.

Su audiencia, programada para el pasado 4 de agosto, fue reprogramada, y la jueza a cargo, Katherine Polk Failla, no anunció una nueva fecha.

El también general retirado presuntamente advirtió al Cártel de Sinaloa sobre operativos contra laboratorios y casas de seguridad, lo que facilitaba la escapada y la eliminación de evidencias para los criminales.

Se desconoce su rango de importancia para el Cártel de Sinaloa a comparación de los otros nueve funcionarios de Sinaloa también acusados por nexos con Los Chapitos desde abril pasado, incluido Rubén Rocha, gobernador con licencia.

Así fue la liberación de Gerardo Mérida

Gerardo Mérida salió de la cárcel federal de Nueva York el pasado 11 de agosto, de acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de EU.

Según la agencia, Mérida dejó de aparecer en el registro público de presos de Estados Unidos, aunque no se notificó del cambio de su situación.

La salida de Mérida Sánchez del registro de presos se produjo después de que se aplazara sin explicación su tercera audiencia y de que surgieran versiones de que el exfuncionario negocia ser informante de EU.

En la primera de las vistas, el exsecretario se declaró no culpable de los cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento que aún pesan sobre él.

Varios medios apuntan que Mérida, que se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo en Arizona y fue trasladado a Nueva York, está negociando un acuerdo con la Fiscalía, ya que aún enfrenta acusaciones.

Con información de EFE y David Saúl Vela.