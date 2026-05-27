Caso Sinaloa: Comparecen en FGR Rocha Moya, Inzunza y otros 6 acusados por EU

Ocho de 10 políticos y mandos de policía en Sinaloa, requeridos en extradición por Estados Unidos, incluidos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia y Enrique Inzunza, senador de Morena, declararon este martes 26 de mayo como testigos, por no más de media hora cada uno, en la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia que encabeza Ernestina Godoy investiga si contra estas personas, y dos más que ya se entregaron a la justicia de Estados Unidos, hay pruebas “claras, contundentes e irrefutables” que los vinculen al Cártel de Sinaloa y sus actividades del narcotráfico.

La indagatoria inició a partir de la solicitud del gobierno estadounidense para detener “urgentemente”, con fines de extradición, a las citadas personas, y la posterior negativa del gobierno mexicano de capturarlos.

Ante los señalamientos desde la Unión Americana, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que Estados Unidos no presentó pruebas y pidió a la FGR abrir una investigación propia para determinar, con base en ello, si se accede o no a la detención.

¿Quiénes son los 10 requeridos por la justicia de EU?

Los 10 requeridos en extradición por Estados Unidos, por delitos asociados al narcotráfico son, además de Rocha Moya e Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán.

Dámaso Castro, fiscal adjunto con licencia, así como Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito, y Juan Valenzuela Millán, estos cuatro últimos exmandos de las policías ministerial, estatal y municipal.

En la lista también están Gerardo Mérida Sánchez, general del Ejército mexicano y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del Gobierno de Sinaloa, quienes en días pasados se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense.

Sobre las comparecencias, fueron los propios declarantes quienes confirmaron su asistencia a instalaciones de la Fiscalía General, en Culiacán, Sinaloa. Algunos, como Rocha Moya y Gámez Mendívil, llegaron en camionetas blindadas y con escoltas.

Rocha Moya e Inzunza prometen acudir a todas las llamadas de la FGR

Rocha Moya e Inzunza Cázares no dieron la cara a la prensa, pero en sus cuentas de X dijeron que acudirán a todo llamado que les haga la FGR. Externaron su confianza en las instituciones de justicia. Inzunza Cázarez insistió que se defenderá solo y no apelará al fuero constitucional, al cual no quiere renunciar.

Rocha Moya dijo que lo inspira la presidenta Sheinbaum, que “lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra soberanía nacional, frente a cualquier intento de mancillarla”.

“Creo en el sistema judicial mexicano, confío en nuestro Estado de derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la cuarta transformación, ha venido saneando y legitimando”, destacó el gobernador con licencia de Sinaloa.

El resto de los comparecientes negó vínculos con el Cártel de Sinaloa y pidió esperar a la conclusión de la indagatoria.