Reaparece Enrique Inzunza: Senador de Morena comparece como su propio abogado ante la FGR

El senador Enrique Inzunza asegura que no se refugiará en el fuero constitucional.

El senador de Morena, Enrique Inzunza, reapareció públicamente este martes 26 de mayo, luego de varios días fuera del foco mediático y confirmó que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las investigaciones abiertas tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado.

El legislador por Sinaloa informó, mediante mensajes difundidos en redes sociales, que acudió personalmente al citatorio ministerial y que asumió su propia defensa legal, sin recurrir al fuero constitucional que posee como senador. “Seré abogado de mí mismo”, expresó.

La comparecencia ocurre en medio de la crisis política que enfrenta el grupo cercano al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara a varios funcionarios por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y particularmente con la facción conocida como ‘Los Chapitos’.

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las comparecencias ante la FGR corresponden a entrevistas ministeriales y no implican, hasta ahora, imputaciones formales en México.

¿Qué dijo Enrique Inzunza sobre su comparecencia ante la FGR?

El senador aseguró que acudió “personal y puntualmente” al llamado de la autoridad federal y sostuvo que confía en las instituciones mexicanas. Inzunza afirmó que no utilizará mecanismos legales derivados de su cargo para evitar presentarse ante la Fiscalía.

Asimismo, se dio a conocer que el legislador compareció sin acompañamiento jurídico externo y defendió que su actuación política siempre se condujo “desde la rectitud”.

Señalamientos de EU colocan a Sinaloa bajo presión política

La reaparición de Enrique Inzunza ocurre tras semanas de especulación pública sobre su paradero y situación jurídica. El senador permaneció alejado de actividades públicas luego de darse a conocer los señalamientos estadounidenses, pese a formar parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que ya lleva varias sesiones.

La FGR abrió indagatorias derivadas de acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra funcionarios sinaloenses presuntamente relacionados con protección política a grupos criminales.

Asimismo, este martes también acudió a comparecer ante la FGR el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien aseguró estar comprometido con que siempre prevalezca la verdad.