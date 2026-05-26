‘Entendió mal la propuesta’: Sheinbaum responde al INE tras crítica a la reforma contra ‘narcocandidatos’

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los comentarios de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, sobre la reforma electoral contra ‘narcocandidatos’ que plantea crear una comisión para verificar la integridad de las candidaturas y detectar posibles vínculos con el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum aseguró que la titular del INE “entendió mal la propuesta”, luego de que Taddei advirtiera que el mecanismo podría vulnerar la neutralidad e imparcialidad del órgano electoral, al convertirlo en “juez y parte”.

¿El INE decidirá candidaturas? Sheinbaum aclara cuál será su función

No obstante, la mandataria refutó lo anterior al aclarar que la iniciativa no busca otorgar nuevas facultades al INE ni convertirlo en autoridad de procuración de justicia, sino establecer un mecanismo de verificación con apoyo de instancias de seguridad e inteligencia del Estado.

“Yo creo que ella está entiendo mal la propuesta que estamos haciendo”, señaló Sheinbaum, quien sostuvo que la reforma no es para que el INE determine la viabilidad de las candidaturas ni tome la decisión final sobre las mismas, puesto esto solo corresponde a los partidos.

Sheinbaum recordó que la idea es que crear una comisión de consejeros del INE que únicamente reciba las solicitudes de verificación que realicen los partidos políticos y después turnarlas a instituciones de seguridad y justicia, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que estas informen si existe algún antecedente por lavado de dinero u otros delitos.

Ayer lunes, la consejera presidenta del INE señaló que la reforma planteada por la presidenta podría colocar al institución en una posición delicada, al obligarlo a asumir tareas que impliquen juzgar el actuar de los candidatos.

“Si el marco legal obligará al INE a asumir funciones que impliquen juzgar, determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas.“, advirtió Taddei en conferencia de prensa.

¿Qué propone la reforma electoral de Sheinbaum contra los ‘narcocandidatos’?

La propuesta impulsada por el Gobierno federal contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE, integrada por cinco consejeros electorales, quienes serán elegidos por el instituto para un periodo de tres años.

Dichos consejeros tendrán acceso a información proporcionada por instituciones como la FGR, la UIF, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes únicamente deberán evaluar si una candidatura tiene un “riesgo razonable” de posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Según lo planteado por el Ejecutivo federal, la información obtenida sería confidencial y serviría para que los partidos políticos determinen si mantienen o no determinadas postulaciones rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

De acuerdo con la propuesta, que será analizada durante el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, los partidos deberán entregar una lista de candidatos al final del proceso.

La iniciativa surgió tras los casos de funcionarios y alcaldes investigados en operativos contra redes criminales, como la llamada ‘Operación Enjambre’ en el Estado de México y Morelos, donde fueron detenidos alcaldes y exalcaldes señalados de recibir apoyo del crimen organizado.

“Normalmente lo que se hace es que se pregunta directo a las instituciones; Entonces, lo que se está proponiendo es que se ordene y que el partido político decida si quiere poner a consulta de las instituciones pertinentes, si tiene algún antecedente que vincule a esta persona con algún grupo delictivo o con algún antecedente que pudiera considerarse un acto de corrupción o de algún delito. Pero no es que el INE vaya a resolver, no”, insistió la presidenta.