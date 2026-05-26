BTS lanza detrás de cámaras de su reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional: ¿Dónde y cuándo ver?

La visita de BTS a Palacio Nacional fue una sorpresa para los integrantes del ARMY, la cual creció con el anuncio de un detrás de cámaras del encuentro de los Idols con Claudia Sheinbaum y su salida a uno de los balcones del inmueble.

El anuncio del los autores del nuevo álbum ‘Arirang’ llega a poco más de dos semanas de los conciertos en el Estadio GNP Seguros, donde tuvieron 3 sold out e incluso el ARMY cerró las calles aledañas para disfrutar del show sin tener boleto.

El detrás de cámaras fue confirmado con un anuncio hecho en las redes sociales oficiales del grupo BTS.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y la banda surcoreana BTS en Palacio Nacional. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Cuándo se estrena el detrás de cámaras de BTS en Palacio Nacional?

La visita de BTS a Palacio Nacional no solo dejó imágenes memorables para el fandom mexicano, también dio paso a un contenido especial donde se mostrarán momentos inéditos de su estancia en México.

El detrás de cámaras incluirá escenas exclusivas de los integrantes durante su recorrido por el recinto histórico y parte de la convivencia que tuvieron lejos de las cámaras oficiales.

La empresa Bighit confirmó que este material será lanzado el próximo 27 de mayo, noticia que rápidamente emocionó al ARMY, que desde hace días esperaba más detalles sobre el contenido grabado durante el paso de BTS en México.

¿Dónde y a qué hora ver el detrás de cámaras de BTS y su visita a Palacio Nacional?

El estreno del especial está previsto para las 8:00 de la noche en Corea del Sur, lo que equivale a las 5:00 de la mañana en el centro de México. Hasta ahora no se ha dado a conocer si el contenido tendrá algún costo o si será exclusivo para alguna plataforma.

Tampoco se especificó oficialmente el sitio donde podrá verse el material; sin embargo, este tipo de producciones suele publicarse canales oficiales como Hybe Labels y BangTang, como los canales de YouTube de la compañía o la plataforma Weverse, donde anteriormente se han transmitido conciertos de BTS y contenidos especiales del grupo.

BTS confirmó el lanzamiento de un detrás de cámaras de su visita en Palacio Nacional. (Foto: Captura)

¿Cómo fue la visita de BTS a Palacio Nacional?

La presencia de BTS en México, especialmente en Palacio Nacional, provocó una movilización de fans en el Zócalo. Miles de integrantes del ARMY acudieron luego de que se difundiera el anuncio de la aparición de la agrupación, generando un ambiente de fiesta, música y emoción entre los asistentes.

Los seguidores de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook comenzaron a reunirse desde horas antes, a pesar de las altas temperaturas mientras cantaron algunos de los éxitos más populares de la banda y levantaban pancartas moradas y lightsticks.

La agrupación llegó al recinto en medio de un operativo de seguridad y apareció durante unos minutos en uno de los balcones de Palacio Nacional acompañada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde ahí, los integrantes de BTS agradecieron el cariño del público mexicano y dedicaron algunas palabras en español.

Uno de los momentos más comentados fue cuando V expresó con humor “México, mucho picante”, frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales. RM también aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores y asegurar que el grupo estaba emocionado por reencontrarse con el público mexicano.

Tras su breve aparición, BTS regresó al interior de Palacio Nacional mientras el ARMY coreó el nombre de la banda en el Zócalo.