Marcelo Ebrard también es ARMY y aparece en el último concierto de BTS en la CDMX: ‘Sí se pudo’

Marcelo Ebrard se hizo presente en la tercera y última fecha de BTS en la CDMX. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Shutterstock/IAGemini)

Marcelo Ebrard, quien es BLINK (fan de BlackPink) confirma que también pertenece a las filas del ARMY y comparte una foto en el último concierto de BTS en la CDMX.

El secretario de Economía acudió al Estadio GNP Seguros este 10 de mayo y posteó un video del escenario mientras los autores del nuevo disco Arirang daban su espectáculo.

“Sí se pudo, concierto de BTS CDMX hoy”, compartió el político mexicano en su cuenta personal de X. Posteriormente posteó un video más para mostrar un pequeño fragmento de una de las interpretaciones durante la presentación del grupo de KPop.

Marcelo Ebrard estuvo acompañado de su esposa Rosalinda Bueso, quien también asistió con él al concierto de Blackpink en el entonces Foro Sol (hoy Estadio GNP Seguros) durante la visita de las intépretes de ‘Pink Venom’ en abril de 2023.

Así fue el encuentro de Marcelo Ebrard con Jin de BTS

Cuando BTS anunció sus conciertos en CDMX, Marcelo Ebrard posteó un video en sus perfiles de redes sociales donde hizo alusión de que él convenció o por lo menos impulsó la decisión de los intérpretes de ‘My Universe’ para visitar nuestro país.

Esto porque el político conoció a Jin, integrante del grupo BTS, cuando visitó Corea como secretario de Relaciones Exteriores en octubre de 2025.

“En nuestro país somos 130 millones y muchos de ellos esperamos por ustedes”, dice Ebrard en la plática con Jin.

El artista surcoreano, sorprendido por la cantidad que le compartió Marcelo, responde “Ok, iremos a México”, y su representante aseguró que así sería “el próximo año”, osea 2026.

Además, hizo mención de cuando prometió que iba a traer a los intérpretes de ‘Like Animals’ a México, la cual hizo cuando él era un aspirante a la candidatura presidencial de Morena para las elecciones de 2024.

Sin embargo, en ese momento pidió paciencia pues debían esperar a que los integrantes de BTS cumplieran el servicio militar obligatorio en Corea, mismo por el cual hicieron una pausa de casi cuatro años en su trayectoria artística.

¿Cuáles son las canciones sorpresa que BTS interpretó en sus conciertos en México?

Los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros tuvieron canciones sorpresa que cambiaron entre presentaciones.

Para el jueves 7 de mayo, primera fecha en México, las elegidas fueron ‘Boy in Luv’ y ‘So What’.

Los temas escogidos para el segundo show, el del sábado 9 de mayo, fueron ‘Just One Day’ y ‘We Are Bulletproof Pt. 2′.

BTS dio tres conciertos en la CDMX. (Foto: Shutterstock)

¿Cuál es el setlist de los conciertos de BTS en México?

El setlist de los conciertos de BTS se dividieron por actos, siendo la mayor cantidad de canciones pertenecientes al nuevo álbum Arirang. Además, mnatuvieron la misma estructura durante los tres días. La lista de temas quedó de la siguiente manera:

Acto 1

‘Hooligan’

‘Aliens’

‘Run BTS’

‘They Don’t Know ‘bout Us’

‘Like Animals’

‘FAKE LOVE’

‘SWIM’

‘Merry Go Round’

Acto 2

‘2.0’

‘NORMAL’

‘Not Today’

‘MIC Drop’

‘FYA’

‘Fire’

‘Body to Body’

‘IDOL’

Encore