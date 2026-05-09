¡Con abrazo de Místico!: BTS acude a función de lucha libre en la Arena México

Los integrantes de BTS disfrutaron del clásico ‘Viernes Espectacular’ de lucha libre en la Arena México. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

¡Lucharán… de dos a tres caídas! Los integrantes de BTS están disfrutando al máximo su estancia en la Ciudad de México y, en esta ocasión, se dieron cita en la ‘Catedral de la lucha libre’ para vivir el clásico ‘Viernes Espectacular’.

BTS está en la Ciudad de México con motivo de su gira ‘Arirang’, con la cual darán conciertos en el Estadio GNP Seguros. El viernes fue el único día libre que tuvo la agrupación, ya que después sus shows serán consecutivos: el 9 y 10 de mayo.

La presencia de los intérpretes de ‘Permission to Dance’ no pasó desapercibida, incluso cuando algunos de los idols —como Jimin— estaban usando máscaras de luchadores mexicanos.

Los integrantes de BTS acudieron a la Arena México para ver a Místico. (Foto: Cuartoscuro) (Alejandro Rodríguez)

¡Místico es ARMY! Así salió el ‘Rey de Plata y Oro’ al ring

Entre los combates estelares de este viernes se realizó la pelea protagonizada por Místico vs. Bárbaro Cavernario, un clásico enfrentamiento entre rudo y técnico que presenciaron cuatro de los siete integrantes de BTS.

Antes de subir a la lona, el ‘Rey de Plata y Oro’ hizo su caminata utilizando una chamarra que lo delató como ARMY: la prenda era blanca, con aplicaciones de pedrería y tenía el logo de BTS en la espalda.

Además, al frente tenía las firmas de RM, Jimin, SUGA y J-Hope, miembros de la banda que acudieron a la lucha libre la noche del viernes. Incluso presumió la chamarra en diferentes ocasiones.

¿Cómo fue la visita de BTS a la Arena México?

La pelea que los cuatro miembros de BTS vieron fue intensa y, al ocupar las primeras filas, vivieron la emoción de cerca: Bárbaro Cavernario lanzó a Místico hacia los asientos de RM, Jimin, SUGA y J-Hope.

El rostro de los cantantes fue de asombro; sin embargo, su apoyo hacia Místico se mantuvo intacto en todo momento e incluso confrontaron a Cavernario y le hicieron ademanes de desaprobación.

Los idols tuvieron suerte: Místico le dio el triunfo a los técnicos tras rendir a Bárbaro Cavernario con La Mística, en una lucha que también tuvo un tope con giro de Titán sobre Ángel de Oro.

Al finalizar la pelea, RM, Jimin, SUGA y J-Hope abrazaron al ‘Rey de Plata y Oro’, quien intercambió algunas palabras con ellos y finalmente se despidieron como lo haría cualquier ARMY: con un corazón coreano.

Luego de la noche de lucha libre, Jimin y SUGA compartieron algunas fotografías desde la Arena México y videos de la pelea; además, Park Ji-min presumió postales utilizando la máscara de Místico.

¿A dónde fue V, de BTS?

Mientras sus compañeros disfrutaban de una noche de adrenalina, V optó por un plan más relajado: visitó la Casa Luis Barragán, tal como mostró en un dump de fotos sobre su visita a México.

En ellas se le puede ver explorando este espacio, considerado uno de los más relevantes de la arquitectura contemporánea; además, subió algunas postales desde una cafetería.

En su publicación también hubo espacio para fotografías de la visita de BTS al Palacio Nacional e incluso compartieron una postal frente a un espejo junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.