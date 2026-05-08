‘40 mil pesos, un pequeño lujo, pero lo valgo’: ¿Cuánto gastaron las ARMY para ver a BTS en México?

A pesar del gasto, las ARMY estuvieron felices, ya que finalmente verían a BTS en vivo. (Foto: Cecilia L. García/ Imagen generada con IA Gemini)

¡Llegó el día! El tan esperado regreso de BTS a la Ciudad de México tuvo lugar hoy y marca el inicio de tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, con motivo del lanzamiento del álbum ‘Arirang’.

Desde muy temprano, las ARMY abarrotaron las entradas al recinto con freebies en mano para repartir, actas de matrimonio con los nombres de los integrantes de la banda, lightsticks y corazones morados; sin embargo, llegar hasta aquí tuvo un alto costo.

No solo porque los boletos para BTS se agotaron en tiempo récord durante las distintas ventas, sino también por el aspecto económico: algunas ARMY viajaron desde el norte del país y otras desde Estados Unidos para celebrar el regreso de los Bangtan Boys.

Eso no es todo. También invirtieron en outfits, freebies y mercancía oficial, lo que se suma a una larga lista de gastos que, en algunos casos, supera los 40 mil pesos; aun así, el desembolso no disminuye la emoción.

“Es un pequeño lujo, pero lo valgo”, afirma Georgina, una ARMY que gastó 17 mil pesos solo en su entrada y que está convencida de que cada peso invertido vale la pena, pues hoy BTS vuelve a los escenarios en México.

Aunque algunas fans gastaron más de 10 mil pesos por ir al concierto, otras más descubrieron cómo ver el show sin pagar. (Foto: Cecilia L. García).

¿Cuánto gastaron las ARMY en el concierto de BTS en México?

Conseguir los boletos para BTS solo fue el primero de muchos pasos para llegar a este día, pues aunque muchas lo lograron, fue después de varios intentos: “Nos tocó en el lugar 20 y tantos mil y ya fue en lo último, pero estamos muy emocionadas”, indicó Naomi Quintero en entrevista.

Como ella, muchas otras ARMY lograron entrar a Ticketmaster y seleccionaron los boletos disponibles, sin importar zonas, precios o ubicación de los asientos, tal es el caso de Amparo, una fan originaria de Sonora.

“Yo no lo logré, pero ella (su amiga) fue la 900 en la fila y de ahí, en friega, lo que pudo seleccionar, procedió el pago y ya teníamos nuestros boletos”, compartió.

Los precios de los boletos para BTS iban de mil 767 pesos, en la zona naranja, hasta 17 mil 782 pesos por el paquete VIP. Muchas fans consiguieron entradas a precios accesibles, mientras que otras optaron por las zonas exclusivas.

El ARMY buscaba boletos en el Estadio GNP Seguros previo al concierto. (Foto: Cecilia L. García)

Citlali es una de ellas, ya que compró sus entradas en paquete VIP, el cual le dio acceso a la prueba de sonido. Debido a que acudió con una amiga, el costo de los boletos ascendió a 35 mil 564 pesos; sin embargo, ese no fue el único gasto.

A esto se le debe sumar su traslado, que costó 200 pesos únicamente de ida: “Yo creo que he gastado unos 40 mil pesos”, afirma. A pesar de ello, aseguró estar muy contenta de asistir: “Estoy muy feliz, no me lo creo, estoy en shock”, añadió.

Algunas ARMY lograron mantener los gastos al mínimo, como Naomi Quintero, una joven originaria de Toluca que pagó 350 pesos en pasajes y 2 mil 840 pesos por su boleto, dando un total de 3 mil 190. Otra de ellas es Vera García, quien gastó 3 mil pesos en su vuelo desde Tijuana y 2 mil 840 pesos en su entrada, obteniendo un cheque final de 5 mil 840 pesos.

Otras más tuvieron la suerte de contar con familiares que les brindaron hospedaje durante su estancia en la Ciudad de México por el concierto de BTS, como Carmen, quien viajó desde Los Ángeles, Estados Unidos.

Los boletos para ver a BTS alcanzaban los 17 mil pesos, ya que se vendieron paquetes VIP. (Foto: Gema Rojas).

Ella afirma que gastó 11 mil pesos por dos boletos, debido a que invitó a su sobrina al evento, además de 7 mil pesos en vuelos, dando un total de 17 mil pesos, sin contar la mercancía ni las comidas.

No todas corrieron con la misma suerte. Amparo llegó desde Sonora y tuvo que buscar hospedaje. Aunque su boleto era más económico que el de Carmen, su gasto total asciende casi a la misma cantidad.

“El boleto me salió en casi 3 mil pesos. El hotel lo compartí con una amiga, pagamos como 6 mil pesos entre las dos y el vuelo como en unos 4 mil pesos. Yo creo que he gastado entre 13 mil y 15 mil pesos”, explicó.

A estos gastos se suman otros adicionales, como la compra de lightsticks —que fuera del Estadio GNP Seguros se vendían en mil 500 pesos—, playeras, sudaderas, gorras y las clásicas photo cards.

¿Cuánto costaban los boletos de BTS en reventa?

Durante el primer concierto de BTS en la Ciudad de México se podían encontrar algunos revendedores, quienes intentaban ofrecer sus entradas a las ARMY; sin embargo, muchas optaron por ignorarlos.

La mayoría de las fans buscaba a otras ARMY que tuvieran un boleto extra y que, por distintas razones, no fueran a utilizar; pese a ello, los revendedores insistían sin bajar sus precios.

Estos iban de 35 mil a 45 mil pesos en zonas VIP y suites, mientras que en áreas más alejadas del escenario los costos alcanzaban los 8 mil pesos; además, los vendedores pedían el pago en efectivo o por transferencia.