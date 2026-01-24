Boletos para BTS EN VIVO: ¿A qué hora inicia la venta general del Estadio GNP Seguros HOY?

Los conciertos de BTS en México se realizan los próximos 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

¡Aún hay boletos para BTS en México! Luego de que el ARMY agotara todas las entradas liberadas durante la preventa, comienza la venta general para los tres conciertos que los Bangtan ofrecerá en el Estadio GNP Seguros.

La euforia por ver a los intérpretes de Butter en la Ciudad de México inició desde que BTS anunció sus conciertos en nuestro país y se intensificó durante la preventa, en la que se registraron filas virtuales con más de 200 mil personas.

Así, llegamos a la última oportunidad: la venta general para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros. Debido a que en esta ocasión puede ingresar cualquier persona, sin importar si cuenta o no con la ARMY Membership, se espera una afluencia mayor.

¿Cuándo es la venta general de boletos de BTS? Horario oficial

La venta general de boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros se llevará a cabo la mañana de este sábado 24 de enero, a partir de las 9:00 horas, a través de la plataforma Ticketmaster.

Hora: 9:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

La venta general no tiene un horario fijo de cierre, ya que finalizará hasta que los boletos de BTS se agoten. Cabe recordar que, durante la preventa ARMY, las entradas que se liberaron se terminaron en aproximadamente una hora.

La venta general de BTS se realiza mediante Ticketmaster. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Paso a paso: ¿Cómo y en dónde comprar los boletos para BTS?

Antes de la venta, BTS lanzó una advertencia sobre sitios fraudulentos de venta de boletos, por lo que te recordamos que, en México, las entradas oficiales están disponibles únicamente a través de Ticketmaster.

Para agilizar el proceso de compra, se recomienda iniciar sesión en la plataforma boletera y registrar con anticipación un método de pago, así como todos tus datos personales, previo al inicio oficial de la venta general.

Sabemos que existen nervios y mucha expectativa en torno a la compra, por lo que te compartimos un breve repaso de los pasos que debes seguir para conseguir tus boletos:

Ingresa al sitio de Ticketmaster o a la página oficial de BTS al menos 30 minutos antes de las 9:00 de la mañana.

Selecciona la fecha del concierto y accede a la fila virtual.

Utiliza un solo navegador, una sola pestaña y un solo dispositivo para evitar que Ticketmaster presente inconvenientes.

Evita actualizar la página una vez que tengas un lugar asignado.

Cuando sea tu turno, selecciona los asientos que deseas comprar lo más rápido posible.

Ingresa tus datos de pago y finaliza la compra.

El límite máximo permitido es de cuatro boletos por persona. Superar este número puede provocar la cancelación de la compra sin previo aviso.

El último disco de BTS se estrenó en 2022 y fue titulado 'Proof'. (Foto: Shutterstock)

¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en la Ciudad de México?

Los precios oficiales de los boletos para BTS en México, de acuerdo con Ocesa, van desde los 1,767 pesos hasta los 13,330 pesos. El listado oficial compartido antes de la venta general es el siguiente:

1,767 pesos

2,840 pesos

4,476 pesos

4,948 pesos

8,010 pesos

8,482 pesos

8,953 pesos

13,330 pesos

Es importante considerar que, aunque Ticketmaster asegura que no se aplican precios dinámicos, algunas fans señalaron durante la preventa que las entradas aparecieron con costos superiores a los anunciados previamente.

Paquetes VIP de BTS: ¿Qué incluye el boleto más caro y cuánto cuesta?

Para quienes buscan una experiencia premium, existen paquetes VIP que ofrecen beneficios adicionales como acceso al soundcheck, artículos de regalo, entrada anticipada y atención especial.

El precio más alto dentro de esta categoría es de 17,782 pesos, lo que lo convierte en el boleto más caro disponible para los conciertos de BTS en la Ciudad de México. Los beneficios del Soundcheck Package VIP incluyen:

Boleto premium con asiento reservado

Acceso al ensayo previo al show de BTS

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad de compra de mercancía oficial antes del show

Entrada anticipada al recinto

Registro designado y atención de personal VIP durante el evento