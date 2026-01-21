BTS en el Estadio GNP Seguros: ¿Cuántos boletos puedes comprar?

BTS tiene tres conciertos en la Ciudad de México en mayo de 2026. (Fotos: Shutterstock / Cuartoscuro.com / Ticketmaster).

Los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros (CDMX) ha activado una intensa expectativa entre la comunidad ARMY, especialmente en torno a la preventa y las reglas de compra.

El fandom ya tuvo un par de victorias tras días de presionar por obtener información completa para la compra: Ticketmaster reveló el mapa del Estadio GNP y Ocesa publicará los precios de BTS en México antes de la preventa.

El tour acompaña el lanzamiento del nuevo disco ARIRANG, programado para el 20 de marzo, el quinto disco de estudio de BTS y el primero desde Proof (2022).

Tras completar el servicio militar obligatorio, los siete integrantes —RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope— regresan a los escenarios con una gira que abarcará 34 ciudades y 79 conciertos.

BTS lanzará un nuevo disco en marzo de 2026. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Uno de los puntos clave para los fans es conocer con precisión cuántos boletos se pueden comprar, bajo qué condiciones y qué requisitos exige la preventa oficial. Ticketmaster, Ocesa K-pop y BigHit Music ya publicaron información detallada que permite despejar dudas y planear la compra con anticipación.

Límite de boletos que puedes comprar para BTS en México

De acuerdo con la información oficial publicada por Ticketmaster para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, el límite de compra es de cuatro boletos por show. Esta regla aplica tanto para la preventa con Membresía ARMY como para la venta general.

En el caso de la Ciudad de México, BTS se presentará en tres fechas en el Estadio GNP Seguros: 7, 9 y 10 de mayo de 2026. El límite de cuatro boletos aplica de manera individual para cada uno de estos conciertos, siempre sujeto a disponibilidad y a los controles del sistema de venta.

¿Cuándo es la preventa y venta general de los conciertos de BTS en México?

Esta mañana, Ocesa y BigHit Music anunciaron que la preventa de BTS en México cambia de fecha: originalmente comenzaba el jueves 22 de enero para los conciertos del 7 y 9 de mayo y al día siguiente era la del tercer show.

Ahora, la preventa ARMY MEMBERSHIP se movió al 23 de enero para las tres fechas en estos horarios:

Conciertos del 7 y 9 de mayo : viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 a.m. a 9:59 p.m. (hora local)

: viernes 23 de enero de 2026, de (hora local) Concierto del 10 de mayo: viernes 23 de enero de 2026, de 12:00 p.m. a 9:59 p.m. (hora local)

La venta general es el sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 a.m. (hora local)

Además, los precios de los boletos se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 a.m. (hora del centro).

Mapa oficial de BTS en el Estadio GNP de México. (Foto: Ticketmaster).

En México, hay un paquete VIP para ver a BTS: SOUNDCHECK VIP PACKAGE, el cual incluye, entre otros beneficios, un boleto premium reservado, acceso al ensayo previo al show, mercancía exclusiva, credencial VIP y entrada anticipada al recinto.

Independientemente del tipo de boleto, Ticketmaster aclara que los boletos serán exclusivamente móviles y que el código de barras solo se activará 48 horas antes del evento. Esto no impide ver la orden o transferir entradas, pero sí limita el acceso anticipado al código.

Requisitos para comprar boletos en la preventa ARMY MEMBERSHIP

Para acceder a la venta ARMY MEMBERSHIP, no basta con tener una cuenta de Ticketmaster. BigHit Music y Ticketmaster establecieron requisitos específicos que deben cumplirse sin excepción.

V, Suga, Jin, Jung Kook, RM, Jimin, y j-hope tuvieron una pausa musical por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (AP)

Entre ellos, destaca que solo podrán ingresar a la fila virtual quienes sean titulares de una ARMY MEMBERSHIP válida y se hayan registrado previamente en Weverse. Al momento de la compra, se solicitará el número de membresía de 9 dígitos, que inicia con BA, el cual funciona como código de acceso.

Además, el correo electrónico del Weverse ID debe coincidir exactamente con el correo asociado a la cuenta de Ticketmaster; de lo contrario, el sistema bloqueará el acceso.

Para los conciertos en Canadá, Estados Unidos y México, Ticketmaster especifica que se puede utilizar una ARMY MEMBERSHIP US o GLOBAL. En caso de contar con ambas, el sistema solo validará la membresía US.

Con información de AP y EFE.