‘Annyeong’, Sheinbaum: Así fue la insólita mención de la Mañanera en la TV coreana por BTS

En el noticiero de la cadena MBC se mostraron imágenes de Claudia Sheinbaum hablando sobre los conciertos de BTS. (Foto: Imagen generada con ChatGPT / Cuartoscuro / AP)

La mención de los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo llamó la atención de las ARMY mexicanas, sino también de los medios de comunicación surcoreanos.

El anuncio de los tres shows que BTS dará en la Ciudad de México se convirtió en tema de conversación días antes de la preventa de entradas, ya que las personas interesadas en asistir exigieron a Ticketmaster mayor transparencia.

La presión de las ARMY —uno de los fandoms más unidos que existen— fue tal que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino y aclaró la situación durante la conferencia matutina, un momento que la televisión surcoreana retomó por la manera en que BTS fue mencionado por el gobierno mexicano.

¿Por qué Claudia Sheinbaum apareció en las noticias surcoreanas?

Durante la conferencia de prensa matutina del 19 de enero, Claudia Sheinbaum habló de los intérpretes de ‘Permission to Dance’, luego de ser cuestionada sobre las peticiones de las ARMY hacia Ocesa y Ticketmaster.

Ese fue el momento que retomó el noticiero de la cadena de radio y televisión surcoreana Munhwa Broadcasting Corporation (MBC). En el clip, la presentadora explica que BTS ofrecerá tres conciertos en México.

“La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se refirió al concierto de BTS en la Ciudad de México durante una conferencia de prensa habitual, calificándolo de histórico”, comentó la conductora durante la transmisión.

La banda de pop coreana BTS aparece en el Hitmakers Brunch de Variety 2019 en West Hollywood, California, el 7 de diciembre de 2019. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Posteriormente, se retomaron las palabras de la mandataria, quien señaló: “BTS es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes (...) qué bueno que vienen, porque era una petición histórica de las y los jóvenes mexicanos”.

Mientras se proyectaban imágenes de la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, la conductora habló sobre la controversia en la venta de entradas para BTS, ya que las ARMY han realizado peticiones puntuales a Ticketmaster, la plataforma encargada de la preventa y venta de boletos.

¿Qué dijeron en el noticiero surcoreano sobre los conciertos de BTS en México?

La presentadora de MBC explicó que en México se presentó una situación relacionada con la transparencia en la venta de entradas: “En los últimos días, se han producido problemas con los precios de las entradas para los conciertos de los días 7, 9 y 10 de mayo”.

En el noticiero también se retomó la información compartida por Iván Escalante, titular de Profeco, en la misma conferencia de prensa, quien detalló que la procuraduría recibió 4 mil 746 documentos y correos electrónicos de personas inconformes por la falta de información de Ticketmaster.

En la televisión surcoreana también hablaron sobre las peticiones de las ARMY para conocer los precios de los boletos de BTS. (Foto: Shutterstock) (Especial)

“Sin embargo, la controversia en torno a la venta de entradas continúa”, explicó el portal de noticias de MBC, donde apareció Claudia Sheinbaum. Cabe señalar que Profeco envió un exhorto a la boletera para que atendiera las peticiones de las ARMY, entre las que se encuentran:

Anunciar los precios completos de los boletos para los conciertos en la Ciudad de México

Informar todos los cargos adicionales aplicables

Aclarar si existirá tarifa dinámica

Detallar qué incluyen los paquetes VIP

Conciertos de BTS en México: ¿Cuándo es la preventa y qué incluye el paquete VIP?

A unos días de la preventa de boletos para BTS, Ticketmaster adelantó algunos detalles sobre el evento. De inicio, confirmó que el escenario en el Estadio GNP Seguros será circular, con vista de 360 grados.

A pesar del exhorto de Profeco, la plataforma informó que los precios de las entradas se darán a conocer cuando las personas se encuentren formadas para la preventa; también detalló qué incluyen los paquetes VIP.

En un comunicado donde resolvió diversas dudas sobre la venta de boletos, Ticketmaster aclaró que el paquete más completo se llamará Soundcheck VIP Package e incluirá:

Boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al show de BTS

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad de compra de mercancía oficial antes del show

Entrada anticipada al recinto

Registro designado y personal VIP durante el evento

Mapa oficial de BTS en el Estadio GNP de México. (Foto: Ticketmaster).

La preventa de entradas se realizará el jueves 22 de enero (para las fechas del 7 y 9 de mayo) y el viernes 23 de enero (para el concierto del 10 de mayo). En ambos casos, comenzará a las 9:00 de la mañana.

La venta general será el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 de la mañana. Sin importar el momento de compra, el límite será de cuatro boletos por persona.