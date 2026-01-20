Preventa de BTS en México 2026: ¿Cuáles son las tarjetas participantes para la venta especial del ARMY?

Estas son las tarjetas de crédito y débito participantes para la preventa de BTS en México 2026.

¡El ARMY está listo! Próximamente, se realiza la preventa para BTS en México, un hecho casi histórico tomando en cuenta que la banda tiene casi 10 años que no se presenta en nuestro país.

A diferencia de otros eventos, en esta ocasión la preventa es exclusiva para aquellos fans que cuenten con su Membresía ARMY y realizaran el registro correspondiente en tiempo y forma.

Sin embargo, todavía hay algunas dudas relacionadas con el método de pago. ¿Todas las tarjetas participan en la preventa? Sí, pero hay ciertas ‘restricciones’ con algunas, por lo que debes evitar su uso si quieres triunfar en la preventa.

Fechas: ¿Cuándo es la preventa para los conciertos de BTS en México?

¿Quieres ver a tus bias favoritos en el escenario del Estadio GNP Seguros? Las fechas de BTS en México son los próximos 7, 9 y 10 de mayo, pero la preventa tiene lugar esta semana, y se divide en dos fechas, dependiendo del día que desees asistir:

Conciertos del 7 y 9 de mayo: la preventa es el jueves 22 de enero.

la preventa es el jueves 22 de enero. Concierto del 10 de mayo: la preventa es el viernes 23 de enero.

Aunque Ticketmaster aún no comparte el precio de los boletos para BTS, ya reveló que el escenario será de 360 grados. (Foto: Fotoarte El Financiero / Shutterstock)

Dicha preventa es para aquellos miembros del ARMY que cuenten con su membresía activa y se registraran en la página de Weverse antes del 18 de enero a las 5:00 p.m., tiempo del centro de México.

Si no hiciste tu registro y te llegó la confirmación a tu correo electrónico (mismo que debe coincidir con tu cuenta de Ticketmaster), tendrás que esperar hasta la venta general, el 24 de enero.

“No se requiere código. Tu número de ARMY Membership (BA + nueve dígitos) es el acceso para desbloquear la compra”, explica Ticketmaster en sus redes sociales.

BTS en México: Tarjetas aceptadas para la preventa

Al ser una preventa especial para todo el fandom de la banda coreana, no hay ventas bancarias y, por lo tanto, puedes utilizar cualquier tarjeta de crédito o débito de banco que pertenezca a VISA, MASTERCARD y/o American Express (AMEX).

Las tarjetas de NU, Hey Banco y Mercado Pago también son admitidas en esta preventa, para que no tengas miedo de usarlas.

Puedes utilizar cualquier tarjeta de crédito o débito para la preventa. (Foto: Cuartoscuro)

Tarjetas no recomendadas para comprar boletos

Si bien no existe una restricción para comprar boletos, sí hay recomendaciones de evitar ciertas tarjetas, pues en ocasiones pasadas se han registrado intermitencias a la hora de procesar el pago y corres el riesgo de que te ganen tus boletos.

Dentro de este rubro, se encuentran aquellos plásticos, ya sean físicos o digitales, que pertenezcan a Banco Azteca, Bancoppel, Saldazo y Spin, para que lo tomes en cuenta.

Consideraciones adicionales para la preventa de BTS en CDMX

Cada cuenta registrada a la preventa que cuente con su membresía ARMY tiene la posibilidad de comprar hasta cuatro boletos en la sección de su preferencia.

Te recomendamos verificar el saldo de la cuenta bancaria que utilices para adquirir boletos y el tipo de ticket que adquirirás (en caso de que también quieras alguno de los paquetes VIP para ver a BTS).

BTS se presenta en México en mayo. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com / AP).

Además, revisa que tu cuenta de Weverse y con la que te registraste a la preventa coincida con la de Ticketmaster, pues no se permitirá la compra con un correo diferente.

Considera que este evento es de alta demanda, por lo que es posible que los boletos se agoten rápidamente en la preventa. Procura entrar con anticipación a la página de Ticketmaster y formarte en la fila virtual.

Venta general de BTS en México: fechas confirmadas

Si no tienes acceso a la preventa, puedes adquirir tus entradas en la venta general para las tres fechas, que comienza el próximo 24 de enero a partir de las 9:00 a.m., tiempo del centro de México.