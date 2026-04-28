Para irse ‘a pata’: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este miércoles 29 de abril

Pese a la suspensión de la contingencia, la mala calidad del aire se mantiene en el Valle de México.

Después de varios días con mala calidad del aire y tras la activación de la contingencia ambiental durante el fin de semana, el programa Hoy No Circula operará sin cambios este miércoles 29 de abril en la Ciudad de México y el Estado de México.

Aunque la contaminación se mantuvo elevada en distintas zonas, el martes no se alcanzaron los niveles necesarios para activar un Doble Hoy No Circula. Esto dio un respiro a los automovilistas, que permanecían atentos ante la posibilidad de nuevas restricciones por los recientes reportes de calidad del aire.

Hasta las 17:00 horas del martes 28 de abril, solo la estación de monitoreo del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán, registraba mala calidad del aire, mientras que en la mayoría de las alcaldías el Índice Aire y Salud se mantenía en niveles moderados o aceptables.

A este panorama se suma la onda de calor que persiste en gran parte del país y un sistema anticiclónico que “atrapa” los contaminantes, dificultando su dispersión. El resultado es un ambiente denso, con concentraciones elevadas de ozono.

Hoy No Circula del miércoles 29 de abril: ¿qué autos descansan?

Para este miércoles 29 de abril, no podrán circular los vehículos con:

Engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, en la Ciudad de México y el Estado de México.

La restricción se mantiene en su horario habitual, de 5:00 a 22:00 horas, y también aplica para autos foráneos con las mismas características, mientras que los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, están exentos.

Estos autos quedan exentos del Hoy No Circula para el miércoles 29 de abril

Autos particulares con engomados amarillo, rosa, verde y azul.

Tractores agrícolas y maquinaria de la industria de la construcción.

Motocicletas.

Autos con peso menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos e híbridos categoría I y II con motores de propulsión.

Autos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Autos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.

Autos con constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años.

Vehículos con constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por 6 meses.

Autos con constancia tipo “Permiso Especial para Circular”.

Vehículos con constancia tipo “Autorregulación”.

Autos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano.

Autos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación.

Vehículos que porten el oficio para exentar las limitaciones a la circulación.

Suspenden contingencia, pero persiste mala calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió este domingo la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Con ello, suman seis contingencias en lo que va de 2026. La primera se registró el 1 de enero por partículas PM2.5, asociadas a pirotecnia, fogatas y mala ventilación; las restantes han sido por ozono.

Pese al levantamiento, la CAMe advirtió que del 27 de abril al 1 de mayo persistirán condiciones poco favorables para la dispersión de contaminantes, como estabilidad atmosférica, vientos débiles y temperaturas superiores a los 30 grados Celsius.

Por ello, llamó a mantener acciones de reducción de emisiones durante la temporada seca-caliente, como reducir el uso de vehículos automotores, mantenerlos en buen estado, facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.