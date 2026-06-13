Macabro hallazgo en Tijuana: Hallan cadáver a metros del estadio donde entrena Irán para el Mundial

Policía de Tijuana custodian la zona donde fue hallado un cadáver en las inmediaciones del Estadio Caliente, donde entrena la selección iranía, en Tijuana.

El hallazgo de un cadáver humano en avanzado estado de descomposición dentro de un vehículo estacionado en las inmediaciones del estadio, donde entrena la selección de Irán para el Mundial 2026, volvió a colocar a la ciudad de Tijuana en el foco de la atención internacional, en medio de la presencia de equipos y aficionados de distintos países.

El cuerpo fue localizado en el maletero de una camioneta con placas de California, abandonada en el estacionamiento de un supermercado situado frente al Estadio Caliente, sede de los entrenamientos del combinado iraní durante su estancia en la ciudad fronteriza con Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades locales, el cadáver se encontraba envuelto en una bolsa negra y presentaba huellas de violencia.

La localización del cuerpo ocurrió después de que personas que frecuentan la zona reportaran un fuerte olor proveniente del vehículo, que aparentemente llevaba varios días estacionado.

El caso atrajo atención debido a la cercanía con uno de los puntos más vigilados de la ciudad, donde se encuentra el centro de entrenamiento de la selección iraní que participa en el Mundial.

Aunque no existe indicio alguno que vincule el hecho con la delegación iraní ni con actividades relacionadas con el torneo, la noticia cobró relevancia por ocurrir a escasos metros del lugar donde el combinado asiático prepara sus partidos en Estados Unidos.

La selección de Irán se entrena en Tijuana bajo fuertes medidas de seguridad y a puerta cerrada. (EFE/ Joebeth Terríquez)

¿Por qué Irán se prepara en Tijuana para su debut mundialista?

La selección iraní eligió Tijuana como base de preparación por su cercanía con territorio estadounidense y por las instalaciones deportivas disponibles en la ciudad.

La selección de Irán se ha visto forzada a instalar su campamento base en Tijuana, ante las restricciones impuestas por Washington, que sólo ha dado visas a una parte de la delegación del equipo iraní.

Durante los últimos días, el equipo ha recibido muestras de apoyo tanto de aficionados iraníes residentes en la región como de seguidores mexicanos que han acudido a las inmediaciones de su concentración.

El caso también reavivó el debate sobre los desafíos de seguridad que enfrenta Tijuana, una de las principales ciudades de la frontera entre México y Estados Unidos.

Con una población superior a los dos millones de habitantes y una intensa dinámica migratoria y comercial, la ciudad suele atraer la atención internacional por su relevancia estratégica, pero también por los episodios de violencia que periódicamente ocupan titulares fuera del país.

Mientras los aficionados continúan llegando a la región con motivo del Copa Mundial de Futbol, las autoridades mantienen bajo resguardo las zonas relacionadas con las selecciones participantes y los eventos vinculados al torneo, en un esfuerzo por garantizar el desarrollo normal de las actividades deportivas y turísticas durante las próximas semanas.

Irán jugará su primer partido del torneo el próximo lunes 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.