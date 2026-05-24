Selección de Irán cambia su campamento a México por problema con EU para el Mundial 2026

La Selección de Irán informó cambios de último minuto antes de viajar para el Mundial 2026. (Foto: Shutterstock)

La Selección de Irán cambió la sede de concentración para el Mundial 2026 y dejó fuera a Estados Unidos como base principal de operaciones. La decisión ocurre en medio de tensiones políticas, preocupaciones de seguridad y problemas relacionados con la emisión de visas para jugadores y cuerpo técnico del combinado asiático.

Aunque inicialmente el equipo tenía previsto instalarse en Arizona, la Federación iraní confirmó que la FIFA aprobó el traslado del campamento a México, específicamente a Tijuana, desde donde la delegación cruzaría a territorio estadounidense para disputar sus partidos del Mundial 2026.

El presidente de la asociación de la Selección de Irán anunció la decisión en un comunicado emitido por el responsable de relaciones con los medios de la federación, sin embargo, el organismo rector de la Copa del Mundo no lo confirmó.

Irán se concentrará en México para prepararse para el Mundial 2026. (Foto: EFE).

¿Por qué Irán cambió la sede de su campamento para el Mundial 2026?

Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero el cambio fue una posibilidad debido a la incertidumbre en torno a la guerra en Oriente Medio y a preocupaciones de seguridad.

La federación indicó que el equipo ahora tendrá su base en Tijuana, México, justo al sur de San Diego. Aunque no dio más detalles, explicó que resolverá el problema de visados porque ingresaría a territorio estadounidense a través de México y no directamente desde su país.

“Todos los campamentos base de las selecciones participantes en el Mundial deben contar con la aprobación de la FIFA”, indicó Mehdi Taj.

“Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con la FIFA y con funcionarios del Mundial en Estambul, así como la reunión por seminario web que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general, se aprobó nuestra solicitud de cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México”.

“Con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida”, afirmó Taj a última hora del sábado, según informó la página web de la Federación iraní.

Irán condicionó su participación en el Mundial a la aceptación de distintos puntos, entre ellos garantías en materia de seguridad, desplazamientos y respeto a los símbolos de la República Islámica, además de la expedición de visados para toda la plantilla.

Los medios iraníes han especulado en las últimas semanas con que Washington podría negar los visados a miembros de la delegación iraní que hayan tenido vínculos con la Guardia Revolucionaria, considerada por Estados Unidos una organización terrorista.

Irán informó del cambio de sede de su campamento a México por problemas de visados. (EFE)

¿Cuáles son las condiciones de Irán para jugar en el Mundial 2026?

Uno de los puntos centrales es la emisión de visados. Mehdi Taj señaló que “a todos los jugadores y al cuerpo técnico (…) se les deben conceder visas sin problemas”, incluidos aquellos que hayan cumplido el servicio militar obligatorio en la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada organización terrorista por Estados Unidos y Canadá. Entre ellos se encuentra el capitán Mehdi Taremi, así como Ehsan Hajsafi.

Además, el dirigente pidió que quienes cuenten con visado no sean interrogados por autoridades migratorias a su llegada. Estos son los puntos solicitados por el equipo asiático:

Seguridad: Solicita medidas reforzadas en aeropuertos, hoteles y rutas hacia los estadios, además de prioridad en la movilidad de la delegación en cada ciudad sede.

Respeto institucional: Exige garantías para el uso de la bandera oficial de Irán dentro de los estadios y la correcta interpretación de su himno nacional durante los partidos, además de un trato respetuoso hacia jugadores y funcionarios.

Preguntas en conferencias: La Selección de Irán pide que las conferencias de prensa se limiten exclusivamente a cuestiones técnicas de futbol. Entre sus condiciones, solicita que no se permitan preguntas relacionadas con conflictos políticos o bélicos.

¿Cuándo y cuáles son los partidos de Irán en el Mundial 2026?

Irán disputa los partidos del Mundial 2026 en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y ante Bélgica seis días después, y luego se enfrenta a Egipto el 26 de junio en Seattle.

Según el calendario anunciado por la FIFA, los encuentros del Grupo G, donde está el cuadro, asiático se realizan en las siguientes fechas:

15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda – Inglewood, Los Ángeles.

21 de junio: Irán vs. Bélgica – Inglewood, Los Ángeles.

26 de junio: Irán vs. Egipto – Seattle.

La selección iraní participa en su cuarto Mundial consecutivo y el séptimo en total. Nunca ha avanzado más allá de la primera ronda.

Con información de EFE y AP