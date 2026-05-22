Palmer y Foden están fuera del Mundial 2026: Lista de los 26 convocados de Inglaterra

Las decisiones de Thomas Tuchel han generado dudas por las ausencias en la lista de los convocados al Mundial 2026. (Foto: EFE)

Las listas de los convocados al Mundial 2026 siguen dando sorpresas y en esta ocasión es el turno de la Selección de Inglaterra, ya que el director técnico Thomas Tuchel dio a conocer los nombres de los 26 jugadores que representarán a su nación.

Las decisiones del seleccionador de Inglaterra han generado dudas, ya que hay grandes ausencias; las más notorias son las de Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Adam Wharton y Harry Maguire.

Los jugadores de Inglaterra y su cuerpo técnico viajarán a Estados Unidos el próximo mes para tratar de conseguir la segunda Copa del Mundo en la historia de los ‘Three Lions’.

¿Cuáles son las grandes ausencias en la lista de Inglaterra al Mundial 2026?

Además de Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Adam Wharton y Harry Maguire, destacan otros nombres que quedaron fuera de la convocatoria como Morgan Gibbs-White, Luke Shaw, Myles Lewis-Skelly, Levi Colwill, Fikayo Tomori, Danny Welbeck, Dominic Calvert-Lewin y Jarrod Bowen.

La ausencia de Cole Palmer responde a la falta de continuidad provocada por una lesión en la ingle, mientras que Phil Foden perdió protagonismo en el Manchester City pese a mejorar su rendimiento al cierre de la temporada.

En defensa sorprendió la exclusión de Alexander-Arnold, además de la decisión de dejar fuera a Maguire, habitual en Inglaterra durante la última década. También ha generado dudas la elección de Jordan Henderson, de 35 años, por encima de Adam Wharton.

“Han sido decisiones muy difíciles y conversaciones muy dolorosas. Si todo el mundo es elegible, se da por hecho que tenemos que dejar en casa a algunos jugadores extraordinarios. Hemos elegido un equipo equilibrado en todas las posiciones. Tenemos especialistas en todo tipo de situaciones”, explicó Tuchel sobre su decisión.

¿Quiénes son los convocados al Mundial 2026 de Inglaterra?

El seleccionador Thomas Tuchel eligió una lista de 26 futbolistas para disputar el Mundial 2026, con nombres consolidados como Jude Bellingham, Harry Kane y Jordan Pickford, además del regreso de Jordan Henderson, una decisión que generó dudas, ya que solo ha jugado 40 minutos desde marzo.

Entre las apuestas destacan Djed Spence, Dan Burn, Nico O’Reilly y Morgan Rogers, una de las estrellas del Aston Villa de Unai Emery; mientras que Eberechi Eze, campeón de la Premier League con el Arsenal, aparece como una de las opciones para la mediapunta.

Porteros

Jordan Pickford (Everton)

Dean Henderson (Crystal Palace)

James Trafford (Manchester City)

Defensas

Reece James (Chelsea)

Tino Livramento (Newcastle)

Marc Guéhi (Manchester City)

Ezri Konsa (Aston Villa)

John Stones (Manchester City)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Nico O’Reilly (Manchester City)

Dan Burn (Newcastle)

Djed Spence (Tottenham)

Centrocampistas

Declan Rice (Arsenal)

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Jordan Henderson (Brentford)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Delanteros

Harry Kane (Bayern Munich)

Ivan Toney (Al-Ahli)

Ollie Watkins (Aston Villa)

Bukayo Saka (Arsenal)

Noni Madueke (Arsenal)

Marcus Rashford (Barcelona)

Anthony Gordon (Newcastle)

Eberechi Eze (Arsenal)

¿Cuándo es el primer partido de Inglaterra en el Mundial 2026?

Inglaterra debutará en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio frente a Croacia, dentro de la actividad del Grupo L, con un partido programado para realizarse en el AT&T Stadium, de Texas.

Después, la selección inglesa enfrentará a Ghana el 23 de junio y cerrará la fase de grupos contra Panamá el 27 de junio. Antes del torneo, Inglaterra disputará dos amistosos en Estados Unidos: ante Nueva Zelanda el 6 de junio y contra Costa Rica cuatro días después.

Con información de EFE.