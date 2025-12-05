La ‘mano santa’ estuvo con México en Sorteo del Mundial 2026: ¿Cuáles son los ‘Grupos de la Muerte’?

Alemania y España tendrán un calendario complicado en la fase de grupos del Mundial 2026 al quedar emparejadas con Ecuador y Uruguay, respectivamente.

Pudo irnos mucho peor: El Sorteo del Mundial 2026 terminó en Washington que determinó que México y Sudáfrica jugarán otra vez el partido inaugural, aunque esta vez en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio.

La Selección Mexicana, criticada por Hugo Sánchez en el Sorteo del Mundial 2026, se enfrentará también a Corea del Sur en Guadalajara y su tercer rival saldrá de la llave del repechaje en la UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda.

La ‘mano santa’ estuvo con Tom Brady, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky, estrellas del deporte de EU y Canadá, quienes se encargaron de sacar las 48 bolitas del sorteo en el Kennedy Center, en Washington, DC.

México ‘libró’ a potenciales ‘bravos’ en el Mundial 2026 como Colombia o Uruguay que estaban en el bombo 2; Noruega en el bombo 3, o Ghana en el bombo 4.

Conoce los ‘Grupos de la Muerte’ del Mundial 2026

La FIFA se basó en el ranking de selecciones más reciente para decidir qué países irían a los cuatro bombos del sorteo, con las 9 selecciones mejor ubicadas más los anfitriones México, Canadá y EU en el bombo 1; las 12 siguientes en el bombo 2, y así sucesivamente.

Si tomamos en cuenta la clasificación de las 48 selecciones participantes del Mundial 2026, los ‘grupos de la Muerte’ son:

Grupo E: La tetracampeona Alemania va contra Sudamérica y África

Die Mannschaft fue campeona del Mundial 2014 organizado en Brasil, pero ha venido a menos en ediciones recientes pues quedó eliminada en fase de grupos en Qatar 2022 y también en Rusia 2018.

Alemania se enfrentará en el Grupo E a Ecuador, lugar 23 en el ranking de la FIFA y que quedó segunda en las eliminatorias de la Conmebol por arriba de potencias como Brasil.

En el Grupo E también está Costa de Marfil, número 42 del ranking y que calificó de manera invicta en las eliminatorias africanas, y Curazao, una de las debutantes del Mundial 2026.

Grupo I: Mbappé vs. Haaland en fase de grupos

A Francia, campeona en su Mundial en 1998 y que lleva dos finales consecutivas (ganó en Rusia 2018, pero perdió en Qatar 2022), le ‘tocó bailar con la más fea’: La Noruega de Erling Haaland, el equipo que nadie quería del bombo 3.

Les Blues también enfrentarán a Senegal, número 19 en el ranking de la FIFA, y al ganador del repechaje de la FIFA que se jugará en Guadalajara entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo.

¿Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026?

Será hasta mañana sábado 6 de diciembre cuando la FIFA confirme qué partidos se jugarán en las 16 sedes para el Mundial 2026.

De mientras, los grupos del torneo quedaron ordenados así:

Mundial 2026: ¿Qué partidos son los ‘platos fuertes’ de la ronda de grupos?

Un grupo que se perfilaba ‘bravo’, pero al final no lo fue tanto fue el B que verá un cruce entre Brasil, la selección más ganadora con cinco títulos, y Marruecos, cuarto lugar en Qatar 2022 y cuya selección Sub-20 ganó el Mundial este año en Chile.

Otro choque atractivo será el que arranque la actividad del Grupo H con el partido entre España, campeona de la Euro en 2024, y Uruguay, lugar 16 en el ranking de la FIFA y que viene con ‘deseo de revancha’ tras no pasar de la fase de grupos en Qatar 2022.

Destacan también el Portugal-Colombia del Grupo L, y el Inglaterra-Croacia del Grupo K.