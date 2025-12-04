Revelación del calendario de partidos del Mundial 2026: Fecha, hora, transmisión y todo lo que debes saber

El calendario se revelará después del sorteo de grupos (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock, EFE)

El calendario de la Copa Mundial de la FIFA de dará a conocer en un evento diferente al del sorteo del Mundial 2026, para que el máximo organismo de futbol realice adecuaciones.

Con la revelación del calendario, se definirán pormenores del evento como fechas, horarios y sedes para los 104 partidos del torneo, en un momento clave del camino rumbo al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

El sorteo del Mundial 2026 es el 5 de diciembre de 2025. (Fotoarte con imágenes de IA Gemini y fifa.com)

¿Cuándo, dónde y cómo ver la presentación del calendario del Mundial 2026?

La FIFA anunció que el calendario de partidos del Mundial 2026 será presentado el sábado 6 de diciembre, en una transmisión mundial en vivo que comenzará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

El evento se realizará desde Washington D. C. y tendrá lugar casi 24 horas después del sorteo de la FIFA, instancia en la que se conocerán los 12 grupos de cuatro equipos.

La presentación estará encabezada por el presidente Gianni Infantino, acompañado por Leyendas de la FIFA y representantes de los 42 equipos clasificados, además de las selecciones que aún pelean por un boleto.

La transmisión incluirá análisis, reacciones y perspectivas sobre los enfrentamientos y las ciudades sede que recibirán al mundo en el verano de 2026.

Además, se darán a conocer la distribución de los 104 partidos, el calendario preliminar y los estadios que albergarán los duelos más esperados.

¿Dónde ver la revelación del calendario de partidos del Mundial 2026?

La señal estará disponible de forma global a través de las plataformas digitales del organismo, para garantizar que la audiencia mundial pueda seguir el anuncio en tiempo real.

De este modo, los canales para seguir en vivo la presentación del calendario oficial del Mundial 2026 son:

La revelación del calendario del mundial será un evento transmitido en vivo. [Fotografía. Shutterstock]

Sedes, horarios y proceso de asignación de partidos

Durante la presentación se confirmarán las sedes exactas y los horarios de cada encuentro del torneo, una tarea larga considerando que el Mundial tendrá lugar en tres países y 16 ciudades sede.

La FIFA detalló que el proceso de asignación posterior al sorteo del 5 de diciembre tiene algunas metas:

Garantizar las mejores condiciones deportivas para las selecciones.

para las selecciones. Facilitar audiencias globales en múltiples zonas horarias .

. Apoyar que los equipos jueguen en entornos accesibles para sus aficiones.

La versión final del calendario será publicada en marzo de 2026, cuando se definan los últimos seis boletos pendientes: 4 de UEFA y 2 del torneo clasificatorio, que se jugará en Guadalajara y Monterrey.

Con más de dos millones de boletos vendidos antes de la tercera fase de venta para el Mundial 2026 y un número de equipos participantes sin precedentes, la revelación del calendario se convierte en un pasito más para llegar a la Copa del Mundo con su partido inaugural en México.