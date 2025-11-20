Repechaje del Mundial 2026 en México: ¿Qué partidos se jugarán en Guadalajara y Monterrey?

México recibirán en CDMX, Guadalajara y Monterrey 13 de los 104 partidos del Mundial 2026. A estos se agregaron los cuatro partidos del repechaje internacional.

¡Que ruede el balón para el Mundial 2026 en México! La FIFA realizó el sorteo para el repechaje internacional que se jugará en marzo del próximo año en Guadalajara y Monterrey.

Seis selecciones de cinco confederaciones participarán en el minitorneo para conseguir uno de los últimos 6 boletos para el Mundial que por primera vez se jugará en tres países y acelerará el trámite de la visa para las personas que ya compraron sus boletos.

Los equipos participantes son:

Bolivia por la Conmebol.

por la Conmebol. Congo por África.

por África. Irak por Asia.

por Asia. Nueva Caledonia por Oceanía.

por Oceanía. Jamaica y Surinam por la Concacaf.

¿Cómo quedaron los partidos del repechaje internacional?

Bolivia jugará contra Surinam la primera eliminatoria de la repesca del bloque internacional. El vencedor de ese partido se enfrentará después a Irak por uno de los boletos al Mundial 2026.

El sorteo de la FIFA deparó también el cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo vencedor se medirá frente a Congo por el otro billete para el campeonato.

Dos de esos partidos se disputarán en el Estadio de las Chivas en Guadalajara, mientras que los otros dos encuentros restantes serán albergados por el Estadio BBVA de los Rayados del Monterrey.

Según el calendario de partidos del Mundial 2026, el Estadio Guadalajara tendrá cuatro encuentros y el Estadio Monterrey otros cuatro enfrentamientos, incluyendo uno de dieciseisavos de final. El Estadio Azteca (Banorte) recibirá el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio.

México, Estados Unidos y Canadá sabrán quiénes serán sus rivales el próximo viernes 5 de diciembre en el sorteo de la fase de grupos, que se hará en el Centro John F. Kennedy para las Artes, en Washington DC.

Así quedó el repechaje de la UEFA para el Mundial 2026

Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único de la repesca europea para obtener los cuatro billetes para el Mundial de 2026.

El sorteo fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes: Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro billetes para el Mundial de México, EU y Canadá.

La primera ronda de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31.